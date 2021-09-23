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2021全球产业链供应链数字经济大会即将召开

2021年09月23日08:27 | 来源：中国网
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原标题：2021全球产业链供应链数字经济大会即将召开

“十四五”规划明确提出，要畅通国内大循环，其中贯通生产、分配、流通、消费各个环节与建设现代化供应链体系相契合。当前，全球依然面临不确定性，强大的供应链支撑是畅通国内循环，衔接参与国际循环的重要保障。

为贯彻落实“十四五”战略部署，积极发展数字经济，提升产业链供应链现代化水平和全球竞争力，推动产业链供应链与数字经济融合创新应用，中国物流与采购联合会将于2021年10月28－30日在深圳组织召开2021全球产业链供应链数字经济大会。

本次大会是全球产业链供应链数字经济发展的风向标，也是产业数字经济领域最具影响力的行业盛会之一。大会参会规模将超过1000人，并邀请100余位产业链供应链与数字经济领域院士、权威学者与行业专家进行主题分享。

大会将设置供应链管理数字经济论坛、产业金融数字经济论坛、智慧物流数字经济论坛、工业互联网数字经济论坛、跨境供应链数字经济论坛、粤港澳大湾区数字供应链论坛、产业区块链数字创新论坛、物流数字技术应用高级研讨会、供应链数字技术应用高级研讨会等10余场主题活动。

同时，大会还将首次权威发布《全球产业链供应链数字经济发展报告（2021）》，全面展示全球产业链供应链数字经济发展最新产品与成果。

(责编：赵超、陈键)

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