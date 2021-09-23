原标题：赋能中小企业成长 打造科技产业生态

今年作为“十四五”规划开局之年,“专精特新”中小企业发展备受关注。聚焦主业、苦练内功、强化创新,建成优质的区域科技生态,成为未来各地政府工作所要发力的领域所在。

目前，我国正处于制造业转型升级的关键时刻，正从“三低一弱”（低附加值、低技术含量、低质量、弱品牌），逐步走向“三高一强”（高附加值、高技术含量、高质量、强品牌）。

因此“专精特新”是为了引导中小企业大力创新，通过培育更多隐形冠军企业解决目前技术“受制于人”的难题，提升中国制造业话语权。为此，政府为不同阶段的中小企业制定了不同的奖励政策。

截至2021年7月，工业和信息化部培育了三批共计4762家专精特新“小巨人”企业，带动全国范围认定省级“专精特新”中小企业4万多家，入库培育“专精特新”中小企业11万多家。力争到2025年，通过中小企业“双创”带动孵化100万家创新型中小企业，培育10万家省级“专精特新”中小企业，1万家“专精特新”小巨人企业，1000家制造业单项冠军。

当前,多地政府相继发布“十四五”科技创新战略规划,要求加快推进科技创新生态建设工作,完善区域创新体系。而各地科技生态的发展,也将进一步以“高质量”为导向,由注重规模向量质并举。

作为城市级数据服务提供商,升哲科技在物联网与人工智能领域耕耘多年,依靠国产、自研的核心技术实现了全域数字化服务在中国的广泛落地。在提速国内多地新基建、数字中国与乡村振兴进程的同时,更引入建设前沿科技生态,为提升本地数字化转型及创新企业培育贡献了力量。

如今,在数字化的滚滚大潮下,升哲的科技生态“朋友圈”不断壮大,既有像百度、微软、博世等世界知名企业,也有中关村银行、北极光创投、纪源资本等知名金融与投资机构,以及青云、Graphcore等数百家涉及云计算、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术领域的成长伙伴。

“我们在发展的过程中,获得了很多来自政府的支持。因此,SGP成长伙伴计划的愿景也是与政府构建长期战略合作伙伴关系,成为地方政府在前沿技术领域中可依赖、可信赖的科技力量。”升哲科技生态创新与品牌总负责人李佳锡表示。

作为前沿科技生态受益的同时也实现了对科技生态的反哺,升哲科技在科技生态中不仅是参与者,更是推动者,在促进政府与创新企业有效衔接、合作共赢中成为重要角色。在科技生态链条的同个语系、同一维度下,升哲科技将自身科技“朋友圈”资源全方位开放,着力成为地方政府与科技企业之间的“翻译官”,让创新赋能成为助力地方高质量发展的重要抓手。

例如,在服务上海张江期间,升哲SGP成长伙伴计划成功协助地方孵化企业达 92家,为超过200家创新创业公司提供服务,带动创业企业、团队就业人数超过800人,助力科技企业申报的企业知识产权达 372项,成为上海本地创新企业链接国际创新创业资源的重要交流平台,及上海张江创新创业的示范窗口。

在服务内蒙古和林格尔新区期间,升哲SGP成长伙伴计划基于本地产业特色,协助地方孵化企业 50余家,涵盖生态大数据、乳业互联网、能源管理、智慧牧业、智慧医疗、在线教育等诸多行业领域,并从技术资源、技术服务、市场推广等多个维度为企业提供赋能,还为地方政府定制举办大企业数字化转型与高校科技创新等各类创新创业活动近百场,服务企业超过 300家,有效带动当地创新创业氛围及助力产业数字化能力升级。

(责编：赵超、陈键)