原标题：人工智能计算中心建设“攻坚战” 深化产业运营是关键

随着新一轮科技革命和产业革命的浪潮席卷而来，数字经济已成为第四次工业革命的重要基石，并不断催生出新组织、新业态、新模式，成为全球经济新的增长点。近日，在2021中国国际数字经济博览会开幕式上，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆重点指出，数字经济代表着新的生产力与发展方向，是全球技术创新的重要高地。面向未来，需要准确全面贯彻新发展理念，以技术创新为核心，以数据赋能为关键，以新型信息基础设施为基础，以融合型人才为重要支撑，大力推进数字产业化、产业数字化。

全球数字化进程进一步加快，人工智能已成为数字经济升级的重要推动力。

《数字中国发展报告(2020年)》中显示，数字经济发展活力不断增强，我国数字经济总量跃居世界第二，数字经济核心产业增加值占GDP的比重达到7.8%，疫情“黑天鹅”更是催化了数字经济发展的进程。

过去十年里，我们投入的网络、大数据中心机房等数字化、信息化的基础，如今已经成为“新基建”的原点。未来十年，推进数字产业化和产业数字化、推动数字经济和实体经济深度融合，是数字经济发展的关键抓手和依托。作为第四次科技革命与产业变革的“钥匙”，人工智能受到了更多的关注与更高的重视，国家信息化专家咨询委员会委员汪玉凯教授指出，当前以智能化为应用指向的人工智能，成为了升级数字经济模态的首选答案。

长期以来，我国高度重视人工智能的发展。自2017年7月起，国务院印发了《新一代人工智能发展规划》，战略确立了新一代人工智能发展三步走战略目标，将人工智能上升到国家战略层面。2019年8月印发《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》，旨在有序推动国家新一代人工智能创新发展试验区建设。截至2021年3月末，我国已有14个市和1个县获批建设试验区；至2023年，试验区数量预计将达20个左右。

“十三五”以来，我国人工智能企业的国际竞争力也日益凸显。截至2019年末，我国约有797家人工智能企业，占全球人工智能企业总数的14.8%，数量仅次于美国。

人工智能计算中心成为智慧城市“新基建”

人工智能代表了未来经济发展的无限可能性。在人工智能发展实践过程中，也极大地激发了产业智能化的生命力，人工智能领域的发展与进步都直接转化成为实际的生产力，在智能制造、智慧交通、智慧医疗、智慧安防等多个行业领域展现出了巨大的能量。

如何利用人工智能助力数字经济集约化发展？如何让AI算力像水和电一样成为城市公共基础资源供企业自主取用？以人工智能计算中心为核心的算力基础设施建设，为人工智能产业创新发展提供了新思路。

人工智能计算中心是建设国家新一代人工智能创新发展试验区的重要基础设施。由政府牵头建设的人工智能计算中心，能够实现集约化、一体式建设，算力强劲、绿色节能。基于全栈可控的基础软硬件国家新一代人工智能开放创新平台打造的算力集群，政府牵头建设并支撑科研机构及企业进行人工智能产业创新，既能满足算力的需求，又能解决对数据安全的困扰。为积极响应科技部号召，各地市纷纷加速了对人工智能计算中心的建设进程，掀起一股人工智能计算中心“落地潮”。

今年5月31日，武汉成为全国首个正式投运人工智能计算中心的城市。此外，西安、成都、河南的人工智能计算中心已相继落地。在探索人工智能计算中心过程中，以武汉、上海等数字经济建设较好的地区在实际建设中，通过多轮探讨和摸索，总结出来了自主可控、全栈能力、较短建设周期、产业生态配套等多个实践经验。

其中，武汉人工智能计算中心成为全国人工智能计算中心建设的标杆，目前基于各企业、科研单位、高校持续升温的AI算力需求，已开始进行二期扩容，并聚焦智能遥感、多模态、智能制造、智能网联汽车四大产业进行持续智能升级。

以智能制造为例，全栈人工智能技术实现装配车间实现了提质增效的智能蜕变，检测准确率提高10%，约2小时即可完成产线算法更换与迭代，显著提升企业生产效率和经营效益；在智慧城市、安全生产领域，已有170+算法，适应复杂多变环境，推动智慧城市发展，丰富的建设实践经验，也为其他城市的快速落地提供了可参考的样本。武汉人工智能计算中心相关负责人表示，面对复杂的场景，人工智能训练模型需要对上千亿个浮点参数进行微调，训练芯片的能力是关键，决定着人工智能计算中心产出的算法模型的效率。

值得关注的是，武汉大学的测绘遥感学科国家级重点实验室与人工智能计算中心深度合作，打造遥感影像样本库(LuojiaSet)和遥感影像专用框架(LuojiaNet)，为自然资源监测、社会经济发展评估、灾害应急等重大科研任务提供技术、平台及应用支撑，助力建设中国遥感科研生态圈，推进中国遥感产业化应用，真正实现了让人工智能计算中心建起来、跑起来、用起来。

AI是一项致用性技术，只有让AI算力与应用场景紧密结合的建设机制，才能保障城市AI产业的长期繁荣。但由于各地人工智能计算中心承建企业以及区域产业及发展的差异性，未来深化建设仍需要政府与企业协同探索。

加速成果转化，加速构建以人工智能计算中心为核心的创新联合体

在今年两会的政府工作报告中，“创新联合体”被频频提及，成为地方工作的重点。新中国成立以来，发挥举国体制的优势一直是我国产业发展的成功经验，实践表明，关键核心技术都是复杂综合性技术，其研发突破非单一创新主体能够承担与完成，创新联合体是提升企业技术创新能力、实现关键核心技术突破的有效组织形式。创新联合体能够为企业进行跨界合作、创新生产模式提供新知识，有利于提升企业的技术创新能力。

人工智能计算中心的落地则是响应国家创新联合体号召的具体实践，也是各地积极响应十四五科技创新战略的重要举措。当前，深化建设符合各地市数字经济发展的人工智能计算中心，是下一阶段的重点和举措。

人工智能作为一项交叉性学科，不仅包括了深度学习、机器算法等诸多核心技术领域，而且也涉及到研发创新、市场应用、人才培养、标准规范等多个环节，这些客观因素也对人工智能计算中心的建设能力提出了指向性的要求，人工智能计算中心的建设不是简单的算力的填充，更不是一蹴而就的技术建设，而是需要通过深化运营，构建良性的产业发展循环，实现产学研用融合发展，最终实现产业发展成果转化。

当前，全球经济发展进入调整期，国际竞争形势也日益复杂。在新一代信息技术领域，人工智能已经成为了当之无愧的核心。要想维护国家竞争力与安全，势必要在人工智能发展上占据先机，获得更多话语权未来。未来，有地方特色的人工智能计算建设的深化落地，将吸引产业链聚集，为人才培养、产业创新、标准构建提供有利环境，以人工智能计算中心为核心的创新联合体构建，集中人才、科技、产业力量联合创新，将有望推动数字经济迈向更为广阔的未来。

(责编：赵超、陈键)