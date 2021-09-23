原标题：立足大湾区 打造工业互联网“数字底座”

9月17日，“工业互联网圈内大事件”——2021中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会落地广州。

大会以“数字驱动 智造未来”为主题，聚焦工业数字化转型，搭建高端合作交流平台，汇聚政产学研各领域资源，通过政策解读、案例分享、行业前瞻等活动，探讨工业数字化转型的机遇与挑战，共同绘制工业互联网高质量发展蓝图。其中，以华为云为代表的工业互联网领军企业，也在会上分享了数字化转型取得的阶段性成果及未来变革趋势。

大会由广东省工业和信息化厅、广东省通信管理局、工业和信息化部电子第五研究所、中国工业互联网研究院共同主办。大会是第17届中国国际中小企业博览会的重要活动之一，政、产、学、研各界代表齐聚一堂，分享工业互联网和数字经济领域创新实践成果，共同绘制数字经济发展蓝图。

近年来，工业互联网作为新一代信息技术和工业经济深度融合，被视为第四次工业革命的重要基石。而作为我国对外开放程度最高、经济活力最强和数字经济发展程度最高的区域之一，粤港澳大湾区在布局工业互联网这盘大棋上，占据了政策、产业等多方面优势。

经历了改革开放以来40余年的发展，粤港澳大湾区已经形成了比较完备的产业体系，制造业企业达百万家，工业基础雄厚、产业链完备、信息基础设施建设全国领先，5G、人工智能、大数据等新技术突出，给工业互联网发展提供了强大动力。

16日开始，制造业数字化专题展也同期推出。在华为云展区，展示了丰富的工业互联网相关产品和解决方案。包括昇腾智造解决方案，该方案不仅有标准化的AI使能软硬件平台，而且还封装了华为30年制造业经验和200+产线AI规模部署的实用经验。可以说，昇腾智造解决方案对于AI“小白”的工厂也能实现一站式部署，以极简的方式将AI带入每一个工厂、每一条产线。此外，华为云也展示了“5G+工业互联网”是如何重塑产业发展模式，推动制造走向“智造”。

当天，“网络强基智造未来”先进工业网络分论坛成功举办。华为公司高级副总裁、工业互联网产业联盟副理事长张顺茂发表主题演讲，他指出：当前大湾区工业数字化转型仍处于初级阶段，工业互联网的发展势在必行，但在实践当中，依然还存在诸多挑战。基于此，华为提出打造一平台和三中心，持续赋能大湾区工业数字化转型。

所谓一平台，即工业互联网公共服务平台，其核心则是工业智能体。为了让工业企业能够更便捷，快速地进入产业转型升级，华为融合三大技术，推出了工业智能体参考技术架构，智能体是行业智能升级，迈向全场景智慧的参考架构。它以云为基础，以AI为核心，构建一个立体感知、全域协同、精确判断和持续进化的、开放的智能系统，以云网边端协同，聚合行业生态。

而三中心，则是行业Know-how中心、技术验证中心和区域运营中心。行业Know-how中心基于工业专家经验和企业共享数据，构建和沉淀工业Know-how；技术验证中心则是用于技术验证、评估和测试，孵化基于新技术的行业应用；区域运营中心主要组建IT、OT专业团队，针对工业企业的需求进行咨询、设计，给出解决方案并帮助企业将方案落地。一中心和三平台协同运营，将持续赋能大湾区工业数字化转型。

工业互联网这条路到底有多远，大湾区正在努力给出答案。张顺茂指出：一直以来，华为与大湾区有着紧密的合作。在这片土地上，华为云工业互联网的“创新朋友圈”正在不断壮大，一批又一批企业加入了创新升级的行列。

在东莞大岭山德普特电子公司的园区，为解决德普特所面临的提高产品质量、投入成本压力等问题，华为云以基础资源安全平台为底座，联合生态伙伴一起为德普特搭建和应用了工业大数据平台、设备管理系统、供应链协同、PLM产品研发协同等四大信息化系统，帮助德普特实现 “公司级”数字化转型，产品质量直通率提升6%、人力成本降低20%、生产效率提升11%。同时，也为德普特公司培养了宝贵的数字化转型人才：1位国家级CPDA数据分析师和14位初级数据分析师。

华为云一直定位于做工业数字化和智能化的黑土地，聚焦以云、AI、5G为代表的ICT技术来构建平台能力及优势，并联合行业领先的生态合作伙伴，为工业企业提供端到端的工业互联网解决方案。目前，华为云已经实现跨行业、跨领域、与各工业细分行业深度融合。基于云计算、AI、5G等创新技术，通过工业互联网公共服务平台，为石油、化纤、石化、钢铁、煤焦化、电子装备、汽车制造、电动车制造等多个领域赋能，提供工业全场景的解决方案。

以工业互联网为工具推动制造业的转型升级已是大势所趋，粤港澳大湾区作为中国数字经济的高地，更需要发挥引领作用，努力探索工业互联网发展趋势和技术应用，推动制造业数字化转型，实现制造业的“技术革命”。

(责编：赵超、陈键)