原标题：科技创新助力“专精特新”企业做优做强

中小企业在我国国民经济发展中起了非常重要的作用。优化中小企业营商环境，有助于打造良好有序的竞争生态，充分激发内生创新活力，成为新时期助推中小企业行稳致远的题中之义。

今年作为“十四五”规划开局之年,“专精特新”中小企业发展备受关注。聚焦主业、苦练内功、强化创新,建成优质的区域科技生态,成为未来各地政府工作所要发力的领域所在。

目前，我国正处于制造业转型升级的关键时刻，正从“三低一弱”（低附加值、低技术含量、低质量、弱品牌），逐步走向“三高一强”（高附加值、高技术含量、高质量、强品牌）。因此“专精特新”是为了引导中小企业大力创新，通过培育更多隐形冠军企业解决目前技术“受制于人”的难题，提升中国制造业话语权。

为引导更多中小企业、企业家走好“专精特新”发展之路。9月17日下午,由工业和信息化部、国家市场监督管理总局和广东省人民政府共同主办、工业和信息化部人才交流中心承办的首届中小企业国际高峰论坛——中小企业“专精特新”发展论坛在广州召开。

工业和信息化部中小企业局一级巡视员叶定达、人才交流中心党委书记、主任李学林,广东省工业和信息化厅一级巡视员姚德洪等出席论坛,与中外企业家、专家共话“专精特新”企业发展。总结“专精特新”企业的成长路径、探讨优质企业梯度培育的有效方法、提炼助力企业高质量发展的关键要素、商谈优化企业发展生态的创新模式。来自黑龙江、山东、江苏、浙江、安徽、湖北、广东、海南、重庆、四川、贵州、甘肃等省市的中小企业主管部门和服务机构的领导的中小企业主管及服务机构领导,国内外行业专家学者,相关协会、科研机构和中小企业经营管理领军人才学员代表等近200人参加了论坛。开幕式由工业和信息化部人才交流中心党委副书记陈新主持。

领导致辞环节,首先由工业和信息化部人才交流中心党委书记、主任李学林致欢迎辞。他对各界嘉宾出席论坛,共绘中小企业“专精特新”成长之路蓝图表示感谢,介绍中心围绕工业和信息化部“321”工作体系和优质企业梯度培育体系等工作重点,中小企业经营管理领军人才培训项目开设“专精特新”和“促进大中小企业融通创新”两个专题培训的工作情况。他指出,“十四五”期间,中心将进一步发挥中小企业领军人才培训品牌优势,继续创新培训模式,形成分层分类,长期短期,线上线下相结合的企业人才服务体系。

随后,工业和信息化部中小企业局一级巡视员叶定达发表致辞。他详细阐述了为什么要推动中小企业“专精特新”发展的本质逻辑,解读了工业和信息化部推动中小企业“专精特新”发展的主要举措及成效。他强调,中小企业“专精特新”发展是必须之举、必由之路、必定可行,良好的经济生态不仅需要大企业,也需要小企业,乔木参天、灌木茁壮、苗圃葱郁才是繁茂的热带雨林,今后中小企业局将坚定不移的推动中小企业“专精特新”发展,为构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕做出更大贡献。

中山大学岭南学院院长、中山大学银行研究中心主任、博士生导师陆军教授以《“专精特新”中小企业好,中国经济才会好》为题,向参会嘉宾分享了他对如何把握国家扶持“专精特新“企业发展机会,实现跨越式高质量发展的思考。陆军认为,在当前新发展格局下,中小企业要尽快适应新环境,抓住发展机遇、运用新思维创新发展,包括专注、专精产品与细分市场;用好政府各项政策扶持措施;关注产业布局与发展规划;抢占人才高地;精心设计激励机制;了解Z时代人群的特点,留住人才;对标国际国内同类优秀企业,借鉴成功经验;引进VC、PE等战略投资者,促进企业发展等。

中国专精特新“小巨人”企业、合肥博雷电气有限公司董事长刘凯介绍了带领团队投身时代、紧跟国家政策,深耕行业、解决“卡脖子“难题成长为”专精特新“小巨人的奋斗史。德国“隐形冠军”企业、福伊特集团造纸事业部亚洲区总裁喻致兵则从福伊特紧跟历次技术革命创新发展的角度,讲述了如何始终顺应国际经济和社会发展趋势,聚焦高精尖核心业务,做行业核心技术的引领者的成功经验。日本百年企业、丰田汽车公司北京办事处原首席代表、日中投资促进组织投资顾问金泽惠二主要介绍了丰田汽车公司作为国际化的领航企业,创新合作模式,给产业链中,中小企业的成长和专业化发展提供机会和帮助的经验。

专精特新的灵魂是创新。提升中小企业的韧性、走“专精特新”发展道路,提升产业链供应链稳定性和竞争力也需要我们用新理念、新技术、新方法去实现。论坛期间,领军企业研究院副院长秦静与树根互联股份有限公司联合创始人、CEO贺东东、香港卓逸科技有限公司深圳代表处设计总监爱德华多·阿莱西、中国工商银行总行普惠金融事业部副总经理金小山、招商证券投资银行总部总经理王炳全、中成空间(深圳)智能技术有限公司总经理汪妍君分别以数字化驱动、工业设计驱动、金融驱动、资本驱动为主题,共同探讨了为中小企业“专精特新”发展数字化赋能、工业设计赋能、金融赋能、资本赋能的最佳方案。

(责编：赵超、陈键)