金观平

原标题：着力管控输入性通胀风险

8月份，受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响，工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨9.5%，创年内新高，再次引发各方对输入性通胀的担忧。

今年，PPI持续走高，有去年基数低的原因，但主要还是国际大宗商品价格上涨的输入性影响。新冠肺炎疫情暴发以来，为促进经济恢复，主要经济体出台了大规模的刺激方案，实施了前所未有的超宽松货币政策，全球流动性持续处于极度宽松状态。同时，全球经济复苏表现出需求回暖阶段性快于供给恢复的特征，给大宗商品和耐用品价格带来较大上涨压力。

在多重因素推动下，全球通胀预期明显升温。8月份，美国CPI同比涨幅为5.3%，仍处历史高位；英国CPI同比上涨3.2%，为2012年3月份以来的最大涨幅。在全球通胀大背景下，中国能否独善其身？

需要明确的是，我国经济已深度融入全球经济，物价走势客观上会受到外部因素影响，但这种传导影响总体上是有限的、可控的。去年，我国在应对疫情时没有搞“大水漫灌”，保持了总供求基本平衡，不存在长期通胀或通缩的基础。我国作为大型经济体，若无内需趋热相叠加，仅国际大宗商品价格上涨并不容易引发明显的通胀效应。

目前，国际大宗商品价格仍保持高位运行，未来走势存在不确定性，这也意味着国内部分上游行业产品价格继续存在上涨压力。在这种情况下，要对PPI阶段性走高和“剪刀差”扩大带来的影响高度重视，做好应对。

第一，要稳定通胀预期。统筹今明两年宏观政策衔接，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，提升前瞻性、精准性、有效性，强化政策协调配合和预期引导。对于大宗商品涨价给我国不同行业和企业带来的差异化影响，要保持密切关注，引导供应链上下游稳定原材料供应和产销配套协作，综合施策做好保供稳价。

第二，加强价格监测预警。一方面，密切观察全球通胀走势，做好政策应对。另一方面，对国内价格走势保持跟踪。目前来看，价格上涨主要集中在上游原材料，总体上通胀压力不大，但也要注意价格传导具有一定滞后性，这种传导未来可能逐步显现。

第三，继续聚焦支持实体经济，促进内需恢复，努力降低上游原材料和下游消费品价格分化对中小企业利润的冲击。比如，落实好新增3000亿元支小再贷款额度政策，支持地方法人银行向小微企业和个体工商户发放贷款；继续开展清理拖欠中小微企业账款专项行动；鼓励地方有针对性出台帮扶措施，减轻中小微企业成本上升压力。

(责编：赵超、陈键)