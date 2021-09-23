人民网北京9月23日电 （记者杜燕飞）9月23日，由人民网、中国劳动学会与中国人事科学研究院联合推出的“2021劳动就业与职业发展促进行动”在京正式启动。

议题为“赋能职业发展 促进劳动就业”的圆桌论坛环节。人民网 吕强摄

启动仪式上，与会嘉宾围绕“赋能职业发展 促进劳动就业”议题展开探讨。嘉宾一致认为，劳动就业是经济发展最基本的支撑，是扎实推进共同富裕的重要基础。目前，适应新业态、新模式、新技术转型挑战等已经成为当前劳动就业领域重要而紧迫的任务。新职业带来的新就业，不仅拓展了就业空间以及就业机会，也提升了整个劳动力、劳动者的就业质量。

近年来，党中央、国务院关心劳动者技能提升工作，先后提出了职业技能提升行动计划、技能综合行动、“十四五”就业促进计划等等一系列计划，促进制造业高质量发展。

“作为一家用工企业，近些年来，富士康积极调整人才结构，不断开展员工知识更新活动，加大技工培训力度。”中国劳动学会副会长、富士康科技集团副总经理张占武表示，以新型学术为引领，采取线上线下培训模式、双师培养模式，开展多样性的职业技能培训，同时，推进企业自主职业技能等级认定。

“经过3年多的培训，富士康郑州园区共培养了5000多名技能人才，优化了公司人才结构，提高了员工收入与技能。达到了企业与员工的双赢。”张占武表示。

谈及企业如何更好地为员工提供更多的稳就业措施、创造最好的就业环境时，北京外企人力资源服务有限公司(FESCO)党委书记、董事、总经理郝杰认为，作为人力资源服务机构，要把握一个原则，就是要认真地去学习或者要深知国家政策，要洞悉市场趋势，要紧抓劳动力市场当中的供需双方的需求。

据郝杰介绍，业态创新方面，公司近两年在全国率先创立了残疾人公益岗位，在全国建立了近500多个基地，解决了近3万余名残疾人的就业问题；在政务服务领域，在全国建立了70多个政务中心，解决了将近万人的就业；产品创新方面，推出了政策通、补贴通，给员工创造了稳定的就业环境；科技创新方面，推出了优享零工和共享用工平台，优享零工在近两年时间已为250万人次提供就业机会。

“作为人力资源服务机构，应该牢牢在业态创新、产品创新、科技创新方向投入足够的力量，紧跟国家政策，洞察市场趋势，抓住供需双方的需求，为保增长、保就业提供更多的机会。”郝杰说。

对于家庭服务业而言，如何加快平台化、专业化、品牌化的发展至关重要。对此，中服信控股集团董事长胡强表示，目前家政服务行业、母婴服务行业或者物业服务行业面临着的一个问题，就是没有标准化的管理和培训。下一步，中服信将开展标准化的职业岗位技能培训，通过职业技能岗位培训进行多点式的、多岗位式的智能化的派单服务。同时，在全国各地进行标准化的社区服务综合体的建设，目前，已经在四川、陕西和厦门都已经建立了将近50多家综合体，

“综合体囊括所有的家政服务、母婴服务、养老护理服务等一系列涉及到家庭生活方面的服务，进行综合的一站式服务管理，提升了中服信系统里面的服务人员就业机会和劳动报酬，也解决了将近6千多个岗位的培训。”胡强表示，

在促进年轻人高质量就业方面，北京链家人力资源中心总经理曾晶表示，北京链家一共有2.8万名员工，90后大概占61%，他们是北京链家的中坚力量。基于此，链家在北京大兴建有培训基地，对于每一位房地产经纪人，从入职开始就进行免费培训，一年时间里提供200个学时系统化培训，覆盖全职业生命周期培训，也覆盖二手、新房和其他各个领域。

“在日常工作中，新人入职后，以90天和120天为周期，采取线上化带教的系统管理，所有的房地产经纪人要通过一年两次的‘链家高考’——博学大考，没有达到底线都会淘汰，给消费者更好的体验。”曾晶表示。

值得注意的是，从2019年开始，国家人力资源社会保障部发布了56个新职业。那么，新职业在新就业中将发挥着怎样的作用？劳动者尤其是年轻人又该如何适应新职业的发展?

对此，中国人事科学研究院企业人事管理研究室主任范巍认为，新职业是反映社会变革和技术变革的重要标志，是推动社会进步发展的重要动力。新职业有三个内驱力：社会变革、技术变革以及对人民需求的满足。整体来看，新职业带来新就业，扩展了就业空间，提升了劳动质量，更有利于毕业生、退伍军人、残疾人等重点人群的就业。

“劳动者如何更好地适应新职业，要强调的是职业和劳动者之间更深层次的匹配和更可持续的成长。在这一点上，我们认为新职业相对于老职业更灵活、更亲切，更加具备实现更高质量就业的基础。某种意义上，新职业就是实现更高质量、更加充分就业的先行军、试验田，要以新培训带动新就业。”范巍表示。

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