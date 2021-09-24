郭子源

原标题：网络贷款不可“无证驾驶”

接入征信系统后，“花呗”的用户将更加严格规范自己的借贷行为，降低对多头借贷、过度借贷、借贷逾期等不良行为的侥幸心理，逐渐养成科学、理性的金融消费习惯，量入为出，合理使用借贷工具。

9月22日，在线个人信用贷款产品“花呗”发布公告称，在中国人民银行征信管理部门的指导下，“花呗”正在有序推进接入金融信用信息基础数据库（以下简称“征信系统”）。目前，已有部分用户可以在自己的信用报告中查询到“花呗”的相关记录。

公告发布后不久，该消息便凭借广泛的关注度迅速冲上了热搜。从某种意义上讲，这反映出公众对于网络贷款规范有序发展的期待。

先了解一下“花呗”此前为何没有接入征信系统，以及会产生哪些后果。“花呗”的本质是一款借助互联网平台获客、引流的网络个人消费贷款产品。与商业银行信用卡业务类似，借款人无需提供抵押、质押担保，仅凭借信用便可在“花呗”上获得一定的贷款额度，借款人可在该额度内透支消费，到还款日按时还款即可，也可以随借随还。

诚然，近年来借助科技优势、平台优势，网络平台企业在提升金融服务效率和金融体系普惠性、降低交易成本方面发挥了重要作用，发展的总体态势是好的，但同时也存在一些违规问题，如无牌或超许可范围从事金融业务等。

现实中，有一些开通“花呗”的借款人并没有仔细阅读过平台协议，也不知道自己借的钱究竟来自什么机构。问题也恰恰出在这里。“花呗”此前之所以没有正式接入央行征信系统，主要原因是它背后真正的放款机构是互联网小贷公司，而针对此类机构的监管并不完善。此前，部分网络小贷公司甚至规避杠杆率监管，以较低的注册资本金放出上百亿元贷款。

不接入征信系统带来的直接后果，往往是部分借款人“有恃无恐”，因为即便违约、不还款，自己的征信记录也不会留下污点，自己今后的经济生活也不会受到负面影响。与此相对应，“暴力催收”问题也就层出不穷，给社会稳定留下隐患。此外，由于借款人的信用风险上升，按照金融学中“收益覆盖成本加风险”的基本原理，放款机构出于经营角度考量，风险上升的同时必须提高贷款利率（即资金价格）用于覆盖风险损失，无形中推高了贷款成本，增加了借款人的财务负担，真可谓“双输”。

由此可见，整治“无证驾驶”势在必行，金融活动必须全部纳入金融监管，金融业务必须持牌经营。目前，正规持牌机构——重庆蚂蚁消费金融有限公司已获批开业，“花呗”消费信贷业务的放款主体也将逐步变更为该机构，以及平台合作的其他持牌金融机构，如商业银行等，此前的网络小贷公司将有序退出。

随着“无证驾驶”得到整治，“正规军”登上舞台，正规持牌的消费金融公司与银行一样，其服务记录信息也必须像银行借贷信息一样纳入央行的征信系统。这便是此次“花呗”宣布有序推进接入征信系统的主要原因。

不难预判，接入征信系统后，“花呗”的用户将更加严格规范自己的借贷行为，降低对多头借贷、过度借贷、借贷逾期等不良行为的侥幸心理，逐渐养成科学、理性的金融习惯，量入为出，合理使用借贷工具。

值得注意的是，随着金融科技与平台经济快速发展，跨界、混业、跨区域经营等特征日益突出，风险传染速度更快、波及面更广、负面溢出效应更强，这对金融监管也提出了新挑战。接下来，金融监管部门应遵循“同质业务、同质监管”的原则，致力于在促进金融科技发展和防范金融风险之间取得平衡。

(责编：赵超、陈键)