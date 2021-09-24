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新职业培训补贴好处多

周家和
2021年09月24日08:36 | 来源：经济日报
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原标题：新职业培训补贴好处多

　　人力资源和社会保障部、财政部近日发布《关于拓宽职业技能培训资金使用范围提升使用效能的通知》指出，个体工商户用工、民办非企业单位用工以及灵活就业人员，可按规定纳入职业培训补贴和生活费补贴范围。

　　近年来，灵活就业催生不少新职业，包括线上运营、骑手、直播、网课老师、健身教练等。这些新职业主要集中在互联网、电商、新零售等新经济类的生活服务业行业，成为越来越多就业者的求职选择。从这个角度看，改进对灵活就业、新职业等人员的劳动者权益保障、维护好这一群体的正当权益，关乎民生福祉和社会公平。截至目前，做好新就业形态劳动者权益保障越来越受到各地政府部门重视，并将其落实到一项项具体政策措施之中。

　　拓宽职业技能培训资金使用范围，就是要突破原来补贴范围的条条框框，打破户籍和地域限制。将灵活就业、新职业等纳入职业培训补贴范围，这是政府部门针对新形势下的实际情况，提升职业培训效能方式方法的创新，是一种与时俱进。

　　就业是最大的民生。将灵活就业、新职业等纳入职业培训补贴范围，让他们和固定的就业岗位人员享受同等职业培训补贴，对于扩大就业空间、优化就业环境、强化就业服务、加强组织实施等无疑会起到促进作用，有利于更大力度保障不同劳动关系情形下的劳动者权益，进一步增强灵活就业、新职业就业群体的干事创业信心，更好激发新业态活力。

(责编：赵超、陈键)

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