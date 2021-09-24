佘惠敏

原标题：喜见创新指数排名九连升

中国全球创新指数排名连续9年稳步上升，意味着中国政府持续多年的创新驱动战略取得了积极成效，也意味着中国科创实力在严峻复杂的国际形势中抗压上扬。这表明，中国扛住了全球高强度竞争的压力，显示了中国科创的坚强实力和发展韧劲。

世界知识产权组织（WIPO）近日发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国排名第12位，较2020年上升2位。中国自2013年起，全球创新指数（GII）排名连续9年稳步上升。这种强劲的上升势头意味着什么？

这意味着中国政府持续多年的创新驱动战略取得了积极成效。

根据《报告》提供的数据，中国的GII排名位居中等收入经济体首位，已超过日本、以色列、加拿大等发达经济体。

中国在创新方面取得的进步，与多年来持之以恒促进创新的政府决策和激励措施密不可分。自2012年党的十八大明确提出“实施创新驱动发展战略”以来，中国对科技的投入不断加大，科技人才越来越多，科技实力越来越强。从2012年到2020年，中国全社会研发经费投入从1.03万亿元增长到2.44万亿元，研发投入强度（研发经费与国内生产总值之比）从1.98%增长到2.40%。“十三五”期间，中国研发人员全时当量从2016年的387.8万人年，增长到2020年的509.2万人年，连续多年居世界第一。

多年来，除了增加科研的财力和智力投入，我们还不断深化科技体制改革，优化创新生态。科研管理“放管服”改革为科技人员松绑减负，科技评价“指挥棒”改革为树立良好科研导向扫除障碍，科创板、成果转化引导基金、众创空间等为创新创业创造了良好环境。可以说，创新实力正来自这样的厚积薄发。在创新驱动发展战略的指引下，中国科研硬实力不断提高，科创软环境不断优化，才有了GII排名的持续稳定上升。

这也意味着中国科创实力在严峻复杂的国际形势中抗压上扬。

我国经济正处在由高速增长阶段转向高质量发展阶段的关键期，科技创新成为推动经济转型升级的根本动力。把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，必然要对这个支撑的强度和韧劲提出高标准、严要求。

沧海横流，方显英雄本色。过去的一年，新冠肺炎疫情全球大流行造成巨大的人员伤亡和经济损失，也加剧了全球规则的重构和逆全球化潮流的出现。科技创新成为国际战略博弈的主要战场，围绕科技制高点的竞争空前激烈。在这样错综复杂的国际形势下，中国创新指数排名不降反升，扛住了全球高强度竞争的压力，显示了中国科创的坚强实力和发展韧劲。

在世界期待从疫情带来的经济衰退中重建之际，创新对于克服人类面临的共同挑战、建设更美好的未来，将发挥不可或缺的作用。中国的GII排名不断上升，预示着在构建人类命运共同体的征途中，中国科技创新将为推动全球稳定繁荣作出更大贡献。

当然，第12名只是一个新的起点，中国创新能力还有很大进步空间。我们期待着，中国早日跻身前十强，为全球科创事业作出更多贡献。

(责编：赵超、陈键)