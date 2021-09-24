原标题：中国家电协会：六成消费者吐槽遥控器太多 套系家电成大势所趋

9月23日，由中国家电协会指导编写的《2021中国套系家电市场白皮书》（以下简称《白皮书》）正式发布。经过对近1800名消费者和家居设计师等的调研，《白皮书》指出，智能家电终端控制成最大用户痛点，在调研中受到近6成消费者的“吐槽”，套系家电已成家电行业发展的大势所趋。

根据家电行业的最新发展趋势，《白皮书》明确“套系家电”的最新标准和定义。即，为满足一定场景需求，由多台不同功能的产品组成，这些产品或有统一的设计风格，或通过互联互通组成可以统一操控的智慧家电。

《白皮书》经过对近1800名消费者和家居设计师等市场调研发现，当前套系家电迫切需要解决的问题，是智能终端控制的开放性及兼容性，过于封闭会导致消费者在使用过程中的不良体验，甚至对整体智能化设计产生抵触情绪。

调研过程中，近六成的被访者对智能终端操控需要“下载很多APP，非常麻烦”表示不满。88.1%的被访者明确表示，由于“使用不同品牌的智能家电/家居产品，需要在手机下载不同厂商的APP来分别控制，带来了不便”。对此，中国家用电器协会副秘书长吕盛华表示，从套系家电产品形态在国内市场的实际发展历程来看，大致可以分为5个阶段：第一阶段，就是简单的产品组合，但是产品之间是独立存在的；第二阶段，产品外观设计趋向统一，也可以进行简单的互联，但智能性不强；第三阶段，整套产品在功能上关联性比较强，比如通过手机安装上专门的APP，就可以操作所有的家电；第四阶段，家电产品已经发展成为智能端口，产品间不只是点对点的连接，而是以场景为单位的体验；第五阶段，各种生活场景下的生态服务。

“从发展趋势看，未来套系家电应该是家电、家居的高度完美融合，通过套系家电中各智能单元之间，再加上各单元外链相关海量生态厂商，实现对家居生活的各种场景定制，变被动智能为主动服务，满足消费者对衣、食、住、娱全方位的高品质需求。”吕盛华说。

根据《白皮书》的调查，当前市场上，第一、二阶段的产品形态，已经开始逐步被市场淘汰，比较常见的是处在第三阶段的产品形态，但这种套系家电在实际操作的时候，也会有很多不便捷的体验。第四代包括向第五代过渡的产品，则是近两年一些头部家电品牌主推的产品形态，既有以场景为单位的产品体验，又能实现被生态覆盖的更全面的服务。

调研过程中，对于“如果有某种手持操控终端，可以集合家庭里所有的智能家电/家居产品的操控，并且可以扩展兼容其它品牌的智能产品，您认为是不是会给你享受智能生活带来很大便捷”这个问题，有93.5%的被访者明确表示“非常支持”。由此，《白皮书》得出结论，“家电套系化是家电行业未来一个重要发展方向。对于消费者来说，套系家电这种新的消费潮流，比过去的单件购买模式更具吸引力。”

“家电套系化的实质，是消费者追求高品质生活的外在体现。”吕盛华举例，海信最新推出的璀璨云屏，作为套系家电开放的智能终端控制平台，打破了一机一个遥控器的现状，让整个智能居家系统操作更简单和便捷。“围绕着健康、智能、高端等需求，智能家居场景大幕已经拉开，套系化家电可以满足消费者对品质生活、智慧家居、健康家电等多元化的需求，套系化这片新的蓝海市场，也为家电企业开辟了新的增长赛道。”吕盛华说。

(责编：曹淼、李源)