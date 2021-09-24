人民网北京9月24日电 （记者李栋）日前，农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（暂行）》（以下简称《方案》）。《方案》是在农业农村部、国家发改委等6部门发布的《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》基础上，将相关调控政策措施进一步具体化的操作性文件，为稳定生猪生产、保障市场供应提供了有力的政策工具。

据了解，《方案》从生产环节入手，以能繁母猪存栏量变化率为生猪产能核心调控指标，锚定正常存栏水平，预调早调微调，稳固基础生产能力，从而避免生产大起大落、价格大涨大跌。

《方案》明确目标，“十四五”期间，全国年出栏500头以上的规模猪场(户)保有量稳定在13.7万个以上。对年出栏1万头以上的规模猪场和国家生猪核心育种场，按照猪场自愿原则，建立国家级生猪产能调控基地并挂牌。全国能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右，最低保有量不低于3700万头。根据能繁母猪月度存栏变化的不同情形，划分绿色、黄色和红色3个调控区域，并明确相应的调控措施。

《方案》要求，各地要建立完善生猪生产和市场监测预警体系，合理引导市场预期，加大政策支持力度，不断提高生猪产能调控能力。农业农村部将定期组织考核各省份生猪产能调控工作落实情况。

农业农村部相关负责人表示，当前中国生猪产能已经完全恢复，猪肉市场供应已经出现过剩苗头，但生猪生产仍在惯性增长，8月全国能繁母猪存栏量接近正常保有量的110%，已处于《方案》划定的黄色调控区域的上限。广大养殖场(户)应合理安排生产节奏，延迟能繁母猪补栏，加快淘汰低产母猪，适当压减生猪产能，使能繁母猪存栏量下降至合理水平。

(责编：刘佳、吕骞)