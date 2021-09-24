杨忠阳

原标题：法拉第未来还有未来吗

“下周回国”的肥皂剧又有了续集。日前，贾跃亭创办的法拉第未来（Faraday Future Intelligent Electric Inc.）在北京举办“919未来主义者共创节”。这是FF今年7月在纳斯达克借壳SPAC（特殊目的收购公司），获得约10亿美金“救命钱”之后在中美两地与外界的首次互动。

此次活动中，法拉第未来不仅中国高管团队集体亮相，而且宣布了FF 91的量产交付最新进展和与吉利的合作情况，并表示中国首批旗舰店选址“北上广深”。不过，活动当天一些语焉不详的表达，并没有打消舆论对其疑虑。而诸如“单挑全球超豪华塔尖汽车产品”“达成全球塔尖市场行业第一的占位”等“口号式”宣传，在被媒体报道后引来公众嘲讽，认为贾跃亭忽悠乃全球一绝。

没有对比，就没有伤害。作为造车新势力的一大旗手，总部位于美国洛杉矶的FF创立于2014年，比“蔚小理”成立的时间都早。然而，受乐视债务危机影响，虽然其首款车型FF 91在2017年1月就已发布，却始终没能够量产落地。其间，全球汽车产业“智能化与电动化”浪潮澎湃，特斯拉已经成长为市值超过7500亿美元的巨无霸，“蔚小理”也愈发自信，大众、通用等传统巨头则在加速电动化转型。而起了大早的FF，甭说赶上晚集，就是能否赶上集，都是一个大大的问号。

不得不说的是，在通往贾跃亭造车梦的路上，法拉第未来需要跨越的路障实在太多。首先，FF 91在屡屡跳票后，目前究竟还具有多少“领先性”仍不得而知。按照法拉第未来的说法，“FF 91在‘性能、奢华和科技’三大领域中单挑奔驰S迈巴赫、劳斯莱斯库里南和兰博基尼野牛，结果FF 91完胜”，但这样的自说自话，又有几人能信。尽管贾跃亭发微博解释，“结果不是凭空而来的，而是由参加919未来主义者共创节的现场预订用户、投资者、豪华车品牌车主等人投票评比的结果，是纯粹的第三方评选行为”，但需要追问的是，这样评选的标准是什么？其究竟有多大公信力也经不起推敲。

退一步讲，就算FF 91有其产品和技术的领先性，但也要看到，当前智能电动汽车技术迭代很快。一台最大马力为1050匹（783千瓦）的电机驱动，峰值扭矩超过1800牛·米，搭载130千瓦时容量的电池组，NEDC工况下最大续航里程700公里，0—97公里/小时的加速时间为2.39秒，这样的参数在5年前可能比较出色，但要拖到现在量产，其领先性恐怕也得大打折扣。

其次，法拉第未来产品定位也让人费解。根据FF的规划，三个乘用车系列中的每一款都将有两种不同配置。如FF 91的高端版本为FF 91 Futurist，其最低售价为18万美元，常规版本的起售价格为10万美元。如此高的价格，影响的只是一个小众市场。此前，与之定位于豪华市场类似的华人运通高合HiPhi率先上市，但市场反响平平，目前几无存在感。显然，这为法拉第未来敲响了警钟。

还要看到，汽车是一个资金、技术和人才密集型的长周期行业，造车烧钱早已成为业内共识。按照蔚来汽车创始人李斌的说法，“200亿只是门槛”。虽然法拉第未来现在手握约10亿美金，但并不经烧。以FF目前的财力，维持量产都不够用，而要建立全球化的销售网络、用户运营及生态体系，可谓杯水车薪。有人指出，这也就是法拉第未来现在急于通过在中国总部的选址，绑定“渴望发展汽车产业”的地方政府的“秘密”。问题是，合肥的70亿元资金救活了蔚来，这样的奇迹不一定能复制。

(责编：赵超、陈键)