陈果静

原标题：数字人民币支付受欢迎

9月16日，在中国工商银行北京分行大栅栏支行，客户向记者展示兑换的纪念币和工行手机银行数字人民币钱包。 陈果静摄

“用数字人民币兑换纪念币，老年人操作起来也很方便。”9月16日上午，在中国工商银行北京分行大栅栏支行，66岁的暴淑君告诉经济日报记者。

9月15日起，中国共产党成立100周年普通纪念币线下兑换拉开帷幕。工商银行北京分行作为首都地区兑换工作的承办行，共有100家网点为公众提供预约兑换服务。与以往不同的是，此次兑换在支持纸币兑换的基础上，新增使用数字人民币兑换。目前工行已经成为全国首家使用数字人民币兑换纪念币的商业银行，除北京外，公众还可以在上海、深圳、大连、西安等地纪念币兑换网点体验这一服务。

9月16日上午，工商银行北京分行大栅栏支行刚刚开门，就迎来了不少前来兑换纪念币的客户。在得知可以通过数字人民币进行兑换后，不少人表示想要“尝个鲜”。

家住附近的暴淑君告诉记者，前两天她就听说这次能使用数字人民币兑换纪念币，特意提前到网点开通了数字人民币钱包。“整个兑换过程不到3分钟，非常快。”暴淑君一边向记者展示刚刚兑换的纪念币，一边说，老年人也要跟上时代的步伐，以后打算多尝试使用数字人民币进行支付。

“开通这一新服务后，人们兑换纪念币就不一定要携带现金或银行卡了。”工商银行北京分行大栅栏支行行长彭楠介绍，以前，兑换纪念币都需要用现金或银行卡，此次新增使用数字人民币兑换后，整个兑换过程更为方便快捷，大大缩短了人们排队等候的时间。开通数字人民币钱包的客户，进入工行手机银行数字人民币钱包，使用“扫一扫”功能扫描二维码，验证支付密码后就可完成兑换。

“体验后感觉整体流程相当顺畅，效率很高。”瑞蚨祥财务部工作人员刘春雪告诉记者，此前店里已经开通了数字人民币钱包用来收款，所以自己对数字人民币还比较了解。此次体验用数字人民币兑换纪念币后，刘春雪表示，数字人民币不仅使用便捷，而且收款、付款都是零费率，能够帮助企业节约财务成本。

数据显示，截至9月10日，工行北京分行试点的数字人民币应用场景达8万多个，集中在与社会民生紧密相关的交通出行、餐饮住宿、购物消费、旅游观光、医疗卫生、通信服务、票务娱乐7大类场景。中国人民银行近期发布的《中国数字人民币的研发进展》白皮书显示，截至今年6月末，数字人民币试点场景已超132万个，开立个人钱包2087万余个、对公钱包351万余个，累计交易笔数7075万余笔、金额约345亿元。

(责编：赵超、陈键)