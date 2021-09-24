于泳 李晨阳

原标题：保险资金加速布局绿色产业

来自中国银保监会的数据显示，截至今年6月末，保险资金运用余额约23.11万亿元，同比增长14.86%；累计实现收益5758.35亿元，同比增长8.32%。记者在采访中了解到，保险资金已在积极布局绿色产业，着力提升服务经济社会绿色转型的能力和水平。与此同时，绿色产业也将为保险资金提高运用效能，为实现长期稳定收益提供重要支撑。

资金属性契合绿色投资

事实上，保险资金的负债属性与风险特征有别于其他资金。对于寿险资金而言，资金期限长，对长久期优质资产具有较高的投资需求。对于财险资金而言，由于受自然灾害等外部因素影响较大，赔付不确定性较高，负债风险具有较强的外生性。保险资金的这些特性与绿色投资具备极高的契合性，可以说是互相需要的关系。

中国人保资产管理有限公司总裁曾北川在接受经济日报记者采访时表示，一是期限匹配，绿色投资需要长期资金，而其收益同样具有长期性的特点。例如“双碳”的核心领域之一新能源，能源结构变革本身就是长期的过程，这与寿险资金投资期限长，追求长期稳定回报的特点非常匹配。二是对外部价值创造的一致诉求，我们期望通过投保联动形成其他机构难以复制的优势，而绿色产业投资正是发挥这一优势的绝佳抓手。

2020年1月，银保监会发布的《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》提出，大力发展绿色金融，是完善服务实体经济和人民群众生活需要的金融产品体系中的一项重要工作。从保险资金运用方面来看，“长期投资、价值投资”的投资理念与“绿色”的内在逻辑是契合的。保险资金通常久期长、体量大，有能力有条件承担一定的短期成本，资金特点与绿色投资相互匹配。

中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠告诉记者：“一方面，‘双碳’背景下，传统高耗能产业的成长性下降，相关企业和项目的价值大概率降低，保险资金投资绿色领域能较好规避这种‘转型风险’；另一方面，绿色领域的整体成长性好，如果险资研判能力较强，可以提高投资收益率。更重要的是，保险是肩负民生保障职能的行业，将更多地承担各类养老金的长期投资，所以在投资领域和产品分类设计中更多融入绿色理念，能维护行业对资金的吸引力。”

多位业内人士表示，保险资金积极参与绿色产业项目，将为我国绿色金融体系建设提供有力支持和高效服务，既是践行社会责任的重要方式，也是积极把握投资机遇，开展战略投资布局的必然选择。

“绿色投资具有投资收益平稳、期限较长、风险偏好稳健的特点，部分绿色项目聚焦清洁能源和清洁基础设施领域，更需要大体量资金支持。保险资金在大体量项目投资中，与同业资管机构相比积累了丰富经验，涌现了众多优秀案例，绿色投资已成为保险资金重要的配置领域之一。”中国人寿资产管理有限公司党委书记、总裁王军辉说。

投资渠道更多样

不仅如此，保险资金参与绿色投资的渠道更具多样性，除公开市场投资外，保险资金还可以通过股权、债权等形式参与相关领域建设发展，或者通过发行保险资管产品为绿色项目提供融资支持，还能通过投保联动与绿色投资实现更深度的绑定。

据中国保险资产管理业协会统计，截至今年8月末，保险资产管理机构注册登记的债权投资计划中涉及绿色投资项目的规模已超过1万亿元。

截至目前，国寿资产投资绿色债券超过1900亿元，在债券总资产中占比接近10%，远超当前债券市场3.68%的绿色债券规模占比。绿色股权投资存量规模超过1000亿元。战略性入股青海黄河水电、中广核、中电核等清洁能源重大项目；分别与国家电投、华能集团等合作设立清洁能源投资基金。通过丰富的投资实践，公司在绿色投资领域的影响力日益彰显。

保险资金在资产端的投入虽然在持续加大，但仍然主要集中于间接融资领域。对保险行业来说，负债端也是参与绿色金融的重要赛道。业内人士普遍认为，保险业作为经济社会的“减震器”和“助推器”，具备风险保障、资金融通和社会管理功能，与绿色金融内涵是一致的。有统计数据显示，2018年至2020年保险业累计为全社会提供了45.03万亿元保额的绿色保险保障。

比如人保财险在新能源汽车、光伏、风电、环保等领域有大量的保险业务，形成的保险资金又可以再次投入绿色领域，形成正向的循环。随着监管政策对保险资金运用渠道的不断拓宽，保险资金积极发挥全品种投资优势，为经济中长期发展和增长模式转型注入更大活力。

截至今年6月末，保险资金通过债券、股票、资管产品等方式投向碳中和、碳达峰和绿色发展相关产业账面余额超过9000亿元。“未来，在监管政策允许的条件下，险资在绿色衍生品投资和参与碳交易方面也有较大市场空间。通过各投资品种和投资工具优势互补，形成既与品种特性相符、又覆盖绿色投资全域的策略组合。”王军辉说。

环保产业受青睐

值得注意的是，近年来保险资金通过多种方式参与了能源、环保、水务、污染防治等领域的投资建设，为我国经济向绿色化转型提供了融资支持。

来自银保监会的数据显示，截至今年8月底，保险资金实体投资项目涉及绿色产业的债权投资计划登记（注册）规模中，直接投向的重点领域包括交通3306.22亿元、能源3211.05亿元、水利695.04亿元、市政564.61亿元等。保险资金以股权投资计划形式进行绿色投资的登记（注册）规模为114亿元，其中直接投向环保企业股权14亿元、投向清洁能源企业100亿元。

据中再资产管理股份有限公司总经理李巍介绍，中再资产早在2016年就以长期股权投资方式投资了京能清洁能源电力公司，其业务包含风力发电、光伏发电、中小型水电及其他清洁能源业务，遍布北京、内蒙古、宁夏、四川等多个省份。资金端方面，以债权投资、股权投资、创立中长期限保险资管产品等方式为处于不同发展阶段的绿色产业、企业和项目提供多元化的融资支持。如发行“中再—华电基础设施债权投资计划”为贵州乌江沙沱水电项目实现可持续发展提供资金支持，助力绿色能源转型等。

可以预见，绿色产业（清洁能源、绿色建筑、节能环保等）、绿色技术发展等将催化出一系列的投融资需求，长期看也有望创造出绿色溢价。参与绿色投资不仅是保险机构贯彻落实金融服务实体经济的重要抓手、也是保险资金服务于“双碳”目标的有效路径，也将成为提前布局重点领域的有益尝试。

王向楠表示，险资的负债期间较长，可长期投资，这正是新能源、节能等发展前景乐观但获得投资回报相对慢的领域很需要的。同时，险资的资金量较大，能支持这些领域中不同主体对技术、商业模式等方面的探索。此外，险资在环保领域基本是作为财务投资者，不影响创业者的企业发展。

中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云认为，保险资管行业对绿色投资的关注与重视程度显著提升，在监管政策、产品创新、风险管理、公司治理、行业规范、信息披露等方面呈现出不断发展和完善的趋势。协会将积极发挥好平台作用，研究制定行业绿色尽责管理指引，加强行业绿色可持续投资能力建设，增强国际交流合作。保险资管行业将继续坚守“长期投资、价值投资、多元投资、稳健投资、责任投资”的理念，围绕绿色资产，优化资产配置，积极布局新兴产业，为构建新发展格局积极贡献力量。

(责编：赵超、陈键)