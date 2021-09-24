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中国棉花需要中国标准

刘 瑾
2021年09月24日08:40 | 来源：经济日报
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原标题：中国棉花需要中国标准

　　新疆棉花丰收在即。国内首批按照“中国棉花”可持续发展项目管理规范生产的棉花，日前在新疆进入审核认证环节。“中国棉花”可持续发展项目对棉花生产种植减少污染、节能减排、尊重劳动、提升质量方面有明确规范。

　　建立中国自主棉花标准体系，是中国棉花实现高质量发展的必由之路。新疆是我国棉花的重要产区。尽管种植面积和产量不断提升，新疆棉花依然存在品种多杂、种植管理不配套、加工产能过剩等问题，对质量造成一定影响。

　　与此同时，标准缺失对我国棉花产业也造成重大影响。长期以来，我国是全球最大的棉花生产国、棉花消费国和棉花进口国之一，在国际棉花贸易中发挥了举足轻重的作用，但由于没有完善的标准，中国棉花总是受制于人。

　　国际市场目前并没有一个通用的棉花生产标准，中国棉花需要建立自主标准。

　　建立自主的棉花标准体系，首先要从源头把好质量关。近年来，我国棉花育种取得了举世瞩目的成就，但与发达国家的差距还是客观存在的。有专家建议，培育抗病、优质、高产的优异种质，要制定品种资源引进、收集和保存方案，增加种质资源数量，扩充种质资源库。

　　建立自主的棉花标准体系，必须规范生产过程。“中国棉花”可持续发展项目的目的正是要建立起我国棉花生产、认证等管理体系，提升棉花可持续生产水平，推动棉花产业的现代化转型和促进国产棉消费。各地也对棉花生产加工环节提出规范要求。9月初，新疆下发了一份关于今年棉花采收和加工的通知，对棉花种植者和棉花加工企业做出规范要求，进一步健全籽棉收购价格形成机制，提升新疆棉花质量。

　　建立自主的棉花标准，还要做好品牌体系认证。随着首批“中国可持续棉花”进入流通、纺织环节，优质棉花可以通过品牌商和零售商传递到消费者手中。

　　中国棉花的标准、规则不是短期可以建立的。棉花标准是个体系工程，相关单位还要陆续制定和发布一系列标准和规范。中国棉花产业要上下形成合力，搭建协商机制，稳住数量、提高质量，才能打造出响当当的“中国棉花”品牌，为下游纺织企业提供更加优质的原材料。

(责编：赵超、陈键)

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