黄 鑫

原标题：专利领跑，我国6G布局在路上

2021中国国际数字经济博览会上的智慧医疗展台。新华社记者 王 晓摄

5G还在努力推进中，对6G的探索却已开始。《日经亚洲评论》日前报道，从6G专利申请量上来看，中国以40.3％的占比高居全球首位。

在日前举行的“2021年6G研讨会—6G愿景展望”上，工业和信息化部总工程师韩夏表示，面向2030年商用的6G仍处于愿景需求研究及概念形成阶段，6G技术方向及方案仍在探索中。工信部将全力推进6G创新发展，前瞻布局6G网络技术储备。

5G商用是基础

全球5G规模化商用已步入快车道，据统计，全球5G商用网络数量已达176张。我国5G商用两年来，在网络建设、用户市场、融合应用、标准研制等方面进展迅速。我国已建成全球最大规模的5G网络，截至今年8月，累计建成5G基站达103.7万个，占全球70%以上。5G终端用户突破4亿，是全球最大的用户群体。打造了上万个5G应用创新案例，尤其是在媒体、医疗、交通、教育等行业形成了一批典型应用。

按照移动通信10年一代的发展规律，启动6G研究的时机已成熟。不过，韩夏强调，要以5G成功商用夯实6G发展基础。

中国通信标准化协会副理事长兼秘书长闻库表示，对于发展6G，既需要前瞻布局6G技术预研，同时也要扎实做好5G商用及5G-A演进，为6G发展打好基础。

韩夏表示，要准确把握5G商用推进与6G研究布局之间的承接关系，推进其协调互促发展。既要全力推进5G网络部署和规模化应用，为6G发展奠定良好基础；也要深入分析总结现有5G难以满足的应用方向，逐步明确6G的潜在业务场景，引导6G愿景需求的形成和完善。

推动6G创新发展

如何推动6G创新发展？韩夏介绍说，一方面，要深入开展6G潜在关键技术研究。优化芯片、新材料等支撑产业的发展布局，形成上下游协同发展的良好局面。另一方面，强化全球6G推进组织、各类企业、高校及科研院所间的交流合作，推动形成全球统一的6G标准。

“针对一些普遍认为有成效、有价值的6G潜在技术方向，除理论研究外，还需要做硬件试验验证、研制测试样机和试商用等面向产业化的研究，通过不断实践来检验技术性能。”闻库说。

IMT-2030（6G）推进组组长、中国信通院副院长王志勤表示，要强化基础技术、多学科交叉技术等研究，实现低中高频谱的高效利用，与卫星、高空平台等非地面移动通信网络的融合，以及与社会、行业应用的协同创新。尤其是要维护全球统一的6G国际标准，避免国际标准分裂。

全球领先地区已开始6G技术研发进程，专家预计在未来10年后将推出首批6G产品及基础设施。据了解，韩国在今年6月成立了“6G研发战略委员会”，与产业界、学术研究机构及专家等共同推进6G研发。欧盟委员会正在准备一项关于欧洲6G智能网络和服务战略伙伴关系的提案，开展6G相关研究活动。

2019年6月，工信部会同国家发展改革委、科技部指导产业界成立了IMT-2030（6G）推进组，积极推进6G愿景需求研究、关键技术研发、标准研制及国际合作交流等各项工作。推进组于今年6月发布《6G总体愿景与潜在关键技术》白皮书，系统阐述了6G总体愿景、应用场景、潜在技术趋势等。

6G能带来什么

6G能带来什么？专家认为，5G时代的万物互联将走向6G时代的万物智联。

韩夏表示，未来6G将极大拓展移动通信网络能力与服务边界，持续深化物联网应用范围和领域，有效服务智能化生产与生活，助力构建“万物智联、数字孪生”的美好社会。

“6G将增加意识空间，进一步拓展通信空间，通过虚拟世界和物理世界之间的智能交互重塑世界，服务万物智联社会。”中国工程院院士、北京邮电大学教授张平说。

中国移动通信研究院副院长黄宇红介绍说，6G将围绕“万物智联、数字孪生”愿景，催生通感互联、全息通信、数字孪生等新业务场景。

华为技术有限公司无线CTO童文认为，未来6G将如同一个巨大的分布式神经网络，集通信、感知、计算等能力于一身，深度融合物理世界、生物世界和数字世界，真正开启一个一切都将被感知、连接和智能的“万物智联”新时代。

“6G的核心愿景是实现智能体之间的互联，构建包括人与智能机器共享的通信网络。6G时代将实现网络、终端、业务、算力、存储、数据六大人工智能资源的大融合，为千行百业提供人工智能平台。”OPPO研究院标准研究部部长杨宁说。

(责编：赵超、陈键)