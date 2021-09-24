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发现“骑妙”力量，“减碳”就是无数微小的汇聚

张明
2021年09月24日08:44 | 来源：中国青年报
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原标题：发现“骑妙”力量，“减碳”就是无数微小的汇聚

　　朋友在微信上发来一个H5链接，说是可以看看我的骑行减碳成就，发现“骑妙”力量”。于是就看到了这样的“成就”：2021年里，我的总骑行天数13天，骑行了21次，总骑行历程34.2公里，累计减碳1583克，相当于减少了7.2公里小汽车出行、种了0.32棵树。这个成绩自然谈不上什么“成就”，可看到自己遛弯般的骑行之于“减碳”居然都超过了72%的用户，心中还是升起小小的得意。

　　这是我第一次了解到自己的骑行情况，也是第一次具体可感地了解到自己对于“减碳”的所谓贡献。我立刻就理解了那个H5的用意：不要轻视微小的力量，真正的强大，常常就得益于无数微小的汇集。

　　这显然不是微小者的自大膨胀。9月17日，世界骑行日，生态环境部环境发展中心与中环联合认证中心发布《共享骑行减污降碳报告》。报告显示，自运营以来，仅美团单车及电单车用户就累计减少二氧化碳排放量118.7万吨，相当于减少了27万辆私家车行驶1年的二氧化碳排放量。包括一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、细颗粒物等排放量，也累计减少了7777.4吨。这还只是一个平台的数据，假如所有运营共享单车的平台数据都统计上来，那种“减碳”成绩，肯定可用“成就”来形容。

　　节能减排、倡导勤俭节约消费观、培育绿色生活方式，这样的观念，其实已经成为很多普通人的共识。但是内心共识上升为行动的自觉，真正成为一种现代生活方式，显然还有不小的距离。

　　个中原因很多，目前的城市交通，对于各种形式的绿色出行依然欠缺足够的保障与便利；很多商区和商圈，对共享单车依然不够友好。许多地方，在秩序和便利之间，总是难以找到合理的平衡，总是习惯用强硬、僵硬的管制，代替人性化的管理。

　　在对绿色出行的倡导、激励方面，当前一定程度上也还欠缺足够的精细化、人性化。除了那个测算减碳出行成绩的H5，我之前还没发现有哪个机构发布类似的报告和数据，当然也就不知道自己在绿色出行上的贡献。这可能也是公众普遍的感受，对于自己的减碳“成绩单”，基本稀里糊涂。

　　希望得到肯定，这是人之常情。对于减碳行动和具体工作而言，可以从中捕捉到巨大的推动力量。实际上，经常向公众交一交减碳账本，评价普通个人对于减碳的成就、贡献，是全面推进节能减排的重要工作之一，更会在社会层面激发普通人的广泛参与。

　　看到自己的“骑妙”力量，让日常减碳更加可知可感，不仅是对自我的肯定，更有助于推动个人生活方式与“减碳”目标在意识和行动上紧密结合。

　　张明 来源：中国青年报

(责编：赵超、陈键)

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