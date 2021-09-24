史兆琨

原标题：花呗接入征信系统，建制更需刚柔并济

近日，“花呗将全面接入央行征信系统”登上微博热搜榜首位。据不少用户接收到的服务升级提示显示，用户需签署《个人征信查询报送授权书》，同意授权向金融信用信息基础数据库查询或报送相关信息，包括账户开立日期、授信额度、额度使用及还款情况等。签署授权书后，若用户量入为出正常使用、保持良好还款习惯，则不会造成不良影响。在征信授权后如有异议，用户可以通过关闭花呗终止授权。

授信额度关乎个人资信，逾期状况关乎信用水平……征信报告作为个人的“经济身份证”，客观且全面地记录了信贷用户的征信情况。早在2013年，我国就针对当时征信行业的发展颁布了《征信业管理条例》，意味着个人征信行业进入有法可依阶段。2020年11月召开的国务院常务会议指出，党中央、国务院高度重视社会信用体系建设，这是发展社会主义市场经济的重要基础。放眼当下，伴随着互联网金融对日常消费的深度渗透，个人赖账、恶意透支、拖欠贷款及逃避银行债务等失信行为时有发生，而花呗接入央行征信系统，意味着个人征信信息在评估用户信用时将发挥更大作用，因此，亟需完善、规范的征信体系作为支撑。

接入征信的好处之一是提升互联网金融服务质量，防范信贷风险。然而，在这一过程中，用户较为担心的是个人隐私被泄露。而互联网消费贷公司接入征信系统，难免会增加用户个人隐私被曝光的风险。如何既为客户提供高质量的金融服务，又有效保护用户的个人隐私？有关部门要建立精准的征信信息采集制度，明确个人征信信息采集的内容和范围，同时完善征信配套法规制度，强化问责机制，加大对违规泄露信息者的惩处力度。征信机构要增强对信息的保护力度，探索建立行业自律监管机制，采取有效措施保护最终输出的信用评价，比如，建立健全备案登记机制等。

除了对用户隐私数据使用等进行有关规制外，失信惩戒同样是不少互联网金融用户在征信授权后较为关心的焦点问题之一。随着社会信用体系建设步伐不断加快，如何依法依规开展失信惩戒，确保过惩相当？2020年中共中央《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》提出“要运用多样化、全面化的失信惩戒手段规制和打击失信行为”。相关部门要联合建立健全跨部门协同机制，对不同程度的失信行为予以分类惩戒，制定合理的惩戒标准、尺度，同时对诚实守信、信用评价较好的个人进行适当政策激励等，让落地的制度设计，既有治理之刚性，又有激励之柔性。

互联网金融服务全面接入央行征信系统，赋予了诚信更丰富的内涵，对重视诚信教育提出了更高要求。《征信业管理条例》第十六条规定，征信机构对个人不良信息的保存期限，自不良行为或者事件终止之日起为5年。相关政府部门、组织机构要积极组织个人征信宣传活动，针对不同地域文化、不同年龄阶段的公民，开展多元化个人征信宣传教育，提升公民诚信道德水平。在时间积淀、制度引导和文化滋养下，“信用+”时代下社会治理新格局的构建还会远吗？

(责编：赵超、陈键)