胡欣红

原标题：“剧本杀”不能玩的就是“心跳”

“剧本杀”“密室逃脱”“沉浸式体验馆”……这些项目和场所主要经营一种以案情推理为内容的游戏，是不少都市年轻人喜爱的社交方式。据新华社报道，随着行业竞争日趋激烈，少数“剧本杀”商家开始在游戏内容、场景设置等环节宣扬暴力、灵异，以此为商业噱头吸引年轻人，引发公众担忧。

“剧本杀”是兴起于2010年前后的沉浸式益智游戏，喜欢的人十分沉迷，无感的人则完全不理解，不乏有人嘲笑是一群成年人在玩幼儿园的过家家游戏，又傻又尬。对此，舆论场也产生了分歧：有网友斥责恐怖、血腥、极端的剧本容易引导青少年走上不良道路，毒害未成年人心灵。一些资深玩家则认为，不能只看见恐怖血腥的元素，恐怖只是外壳，大部分剧本都有比较深刻和打动人心的背景，核心还是人与人之间的情感与关怀。

作为一种新型社交游戏，“剧本杀”当然不宜一棍子打倒，但其存在的负面问题，不容忽视。数据显示，截至2020年年底，全国线下“剧本杀”实体店数量估计有3万家左右。部分商家为吸引客户、赚快钱，推出暴力凶杀内容的剧本杀项目，如毒药杀人、枪支杀人、密室杀人等；有的商家则在场景设置上添加恐怖、血腥元素，部分出格内容超出普通人心理承受度。

现实中，一些胆小者看了恐怖片后，常常会出现夜不敢寐的情况。“剧本杀”作为一种沉浸式游戏，所传递的恐怖、血腥气息，更是可想而知。一位刚刚大学毕业的女生，就因为一度沉迷于带有恐怖元素的“剧本杀”游戏而严重失眠，开灯睡不着，关灯又害怕。还有一些年轻人因为痴迷“剧本杀”而走火入魔，被家人送去看心理医生。更令人担忧的是，有些剧本的情节并不适合青少年，让一些本就胆小、心智没有完全成熟的孩子们混淆剧情和现实，因此受到惊吓，乃至产生严重的心理问题。

此外，一些实景剧本需要对经营场地进行实景装修和道具布置，采用的道具质量、装修材料以及密闭环境的安全防护等都易产生消防安全隐患。尤其是有些偏恐怖氛围类型的项目，整体氛围相当诡异且黑暗，一旦玩家遭受惊吓四处乱窜，如果周围的设施存在安装不当等问题，极易发生人身安全事故。前不久，上海警方实地检查就发现相关场所存在疏散指示标志未保持完好有效或安装位置不合规、无应急照明设施、疏散通道堆物或封闭等安全隐患。

目前，对“剧本杀”尚未出台有效的管理办法或法律法规，政府相关部门在监管措施和管理规范等方面还存在漏洞和空白。据悉，开办“剧本杀”门店的准入门槛较低，既没有前置审批条件，也不需要经过文化、公安等部门的内容审核。正因为这种模糊地带的存在，“剧本杀”处于野蛮生长的状态。因此，健全监督管理机制，推行分级制度，让新业态实现良性发展，实乃当务之急。

从业者也应充分认识到，“剧本杀”并不是只有依靠暴力或灵异才能赢得受众。如一个关于日军侵华战犯遗孤的剧本，就获得很多人的认可。工作人员在引导玩家推理剧情的同时，还从正面和侧面补充相关知识，并深度还原了东京审判的时候日本在面对慰安妇问题时的丑恶嘴脸，成功地激起玩家的爱国情怀，令人念念不忘。

“剧本杀”并非只有走“重口味”一条路，不能玩的就是“心跳”。秉持正确的价值导向，给参加者赋以正能量，帮助玩家释放精神压力、丰富想象力、加强人际沟通，这才是“剧本杀”的正确打开方式。

(责编：赵超、陈键)