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顺丰9月29日将下架 “签收确认”产品

张鑫
2021年09月24日08:52 | 来源：北京青年报
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原标题：顺丰9月29日将下架 “签收确认”产品

　　顺丰9月23日在其官网发表声明，会在9月29日下架“签收确认”增值服务产品。浙江省消保委此前发文称，顺丰提供的一项名称为“签收确认”的收费增值服务，擅自把“签收确认”从应尽的法定义务中拆分出来，涉嫌巧立名目收费，侵害消费者合法权益。

　　而北京青年报记者曾经报道此事，当时顺丰方面称，“签收确认”服务在国外类似于口令签收。使用该服务，用户在签收时需验证6位口令数字或对方身份证号码后6位，是为有效避免纠纷问题。顺丰认为此服务是快递业需“投递到人”之外的口令服务。顺丰方面进一步解释称，这一增值服务也是目前快递行业中的通行做法，

　　9月23日，顺丰在官网发表公告称，其对浙江省消保委通报的关于“签收确认”增值服务相关问题高度重视，第一时间展开自查，落实整改。

　　顺丰表示，充分尊重接受浙江省消保委和消费者意见，拟于9月29日将容易引起消费者误解的“签收确认”增值服务产品正式下架。将进一步研究消费者个性化需求，充分倾听消费者意见建议，探索提供更多精细化服务，同时也会持续加强对新上线服务产品的名称、内容的说明和提示，避免引起用户误解。

　　浙江省消保委有关负责人表示，对顺丰的整改态度和整改举措表示认可，同时也希望有类似情况的其他快递企业积极跟进。下一步浙江省消保委视情况将约谈相关企业，全面督促快递企业落实好国务院《快递暂行条例》规定的法定义务。

(责编：赵超、陈键)

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