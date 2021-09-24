9月23日，京东发布丰收节报告，宣布自2020年10月启动乡村振兴京东“奔富计划”以来，截至2021年8月，10个月时间已带动农村实现2200亿产值。

京东消费数据显示，与2019年上半年同期相比，2021年上半年蔬菜、猪牛羊肉、禽肉蛋品等核心农特产京东线上成交额增长均超过1倍，分别达175%、138%、114%。2021年京东整合自身线上线下资源，帮扶宿迁霸王蟹、修文猕猴桃、弥勒阳光玫瑰葡萄等地标农货走出当地，提升农产品品牌度和竞争力。2021年京东与江苏宿迁、陕西武功等30个农业产业带政府签约合作，助农成交额同比上涨236%，帮助近百万农户增收。

京东相关负责人表示，在农业亟待数字化发展的今天，通过京东，消费者能够享受到更多高品质农产品。同时，高品质农产品带来的溢价也能为农户带来更高的收入，使农户增收真正落到实处。这条“品质越高-消费者越满意-农户收益越高-改善生产-提供更多高品质农产品”的农产品产销正向循环，将持续支持农村农业产业兴旺，助力乡村振兴和消费升级。

为助力江苏宿迁螃蟹产业规模化、高品质发展，京东与宿迁市合作，共同推动当地大闸蟹品牌打造。在宿迁市和京东共同支持下，蟹中珍品“霸王蟹”已成为宿迁的一张“新名片”，构建起霸王蟹产业带从产到销的全链路，带动霸王蟹知名度不断提高，加速霸王蟹产业带集群化发展。

在新疆伽师县，京东与当地达成战略合作，面向全国推广“伽师新梅”品牌，健全“伽师新梅”区域公共品牌保护工作。为了向京东的消费者提供更安全有保障的优质西梅，完善西梅产业链，今年伽师县建设了以西梅为主的各种生鲜水果的分拣、包装、保鲜、冷藏、交易、物流、研发和培训为一体的西梅产业园，保鲜仓储量达1.5万吨。

京东旗下生活消费商城京喜与山东章丘区商务中心达成战略合作，双方将深耕当地产业带，共建“京喜农场”示范基地，助力当地特色农产品以长短链融合的创新供应链模式销往至全国，并为商家、农户拓展销售渠道、提升收益。京喜还将赋能当地龙头企业、种植养殖产业商家及农户，推动当地农产品规模化、品牌化、标准化发展，助力山东章丘地域特色产品销往全国。

从9月23日至10月中旬，京喜全面启动东北大米上新季，深入与产业带具备种植基地、储粮仓、加工厂的企业合作，从源头供应链把控货品品质和成本，推出定制款，助力东北大米拓宽销路。京喜在五常、盘锦、庆安、林口、鸡西、沈阳六大大米产区发起溯源直播活动，让消费者可以线上围观“收割-加工-发货”的全链条新米上新过程，在产区与消费者之间建起“高速路”。

为了支持新疆伽师县西梅高效外销，京东物流与广东省对口支援新疆前方指挥部合作，全面承接了指挥部援建的伽师县新梅现代化产业园的运营，利用在生产分拣、物流仓储、冷链运输等方面的优势，就地剔除坏果、次果完成分选打包，并提供恒温冷链仓储，为新梅保鲜的同时也帮助当地果农延长了销售周期。此外，新疆新梅的运输主要依靠航空线路。今年京东物流紧急协调，在增加部分城市航空流向的同时，也在当地投用了近百台冷链车，储备充足的冷链干线运输能力，以全程冷链的方式运到西安，再通过航空线路将新鲜可口的伽师新梅运往全国。

(责编：曹淼、李源)