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首届国防工业科普讲解大赛举办

2021年09月24日09:12 | 来源：人民网
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人民网北京9月24日电 （记者赵竹青）记者从国家国防科技工业局获悉，首届国防工业科普讲解大赛总决赛日前在京落下帷幕。通过此次大赛，挖掘了一批优秀的国防科技传播和科普讲解人才，为创新国防科技科普服务形式，扎实推进国防科技科普工作，做了有益探索。

国防科工局党组成员、副局长董保同指出，国防科工局牵头举办科普讲解大赛，发挥科普讲解的示范引领和带动促进作用，普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想，真正让国防科技工业科技创新成果走进民众、惠及民众，拉近距离，褪去神秘，引人神往，十分重要。

本次大赛的主题是“魅力军工 科技报国”，比赛现场，24位选手融合多媒体形式和实物道具，用旁征博引、生动有趣的科普讲解，化繁就简、深入浅出的叙述，将一个个深奥的科学知识或科学原理诠释得通俗易懂，比拼讲解技能、展示讲解风采。评委老师们专业犀利的点评和提问，为大家带来一场别开生面的国防科技科普盛宴。

经过激烈角逐，最终，来自航天科技集团第五研究院通信与导航卫星总部的常希诺获得“2021年国防工业科普讲解大赛”一等奖。同时，大赛还评出二等奖2名，三等奖6名，优秀奖15名，并评选出优秀组织奖10名。

本次大赛由国防科工局科技与质量司、新闻宣传中心联合主办，中国军工记协承办。

(责编：赵竹青、吕骞)

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