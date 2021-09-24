原标题：十四运四大科技看点 天翼云让赛场更智慧

作为国内水平最高、规模最大的综合性运动会，全运会赛程已经过半，许多赛事堪称比奥运会更难。在中秋之夜，当苏炳添以9秒95的成绩夺得自己运动生涯第一块全运男子百米金牌之时，西安奥体中心的上座率也达到了疫情防控下的最大值，中国电信通过天翼云打造的全新的陕西全运通平台又一次面临了严峻考验。

“5G+智慧”场馆

作为5G全覆盖的体育场馆，中国电信基于天翼云智慧平台构建一网、一图、一平台的智能化赛事服务体系，实现场馆“一体化”管理，同时将5G+应用、人工智能、云、大数据等新一代信息技术融入体育赛事，提供智慧赛事、智慧运营、智慧安防、智慧停车、智慧物业等综合信息化服务，打造“未来场馆”，保障场馆内17000余名观众获得精彩赛事体验，同时也为打造高水平体育赛事提供坚实基础保障。

360度全视角“智慧观赛”

本届全运会的亮点之一，就是将“智慧观赛”技术成规模地应用于国家顶级体育赛事。此次全运会打破了传统体育比赛观赛模式，基于5G+AI+VR等新技术，量身定制了自由视角、VR直播、多视角3种智慧观赛模式，为观众打造了一场极具真实感和现场感的全新视觉盛宴。

智慧观赛与传统观赛最大的不同，是观众首次掌握了观赛的自主权，通过天翼超高清“十四运会”专题，观众可自行选择个性化的观赛视角。传统看比赛，导播决定了观众能够看到哪些画面。而智慧观赛的方式是在比赛馆内布置了百余路摄像机，通过视频融合技术拼接成了一路画面。

一个平台尽收竞赛信息

中国电信为全运会开发了一套基于天翼云的媒体资源管理系统。这是一个实现了“资源通融、内容兼融、宣传互融”的云上新型媒体，用于存储赛事期间媒体记者拍摄的高清、高容量赛事视频，在本次全运会举办期间，该系统为全国2500多名新闻媒体工作者提供了丰富、详实、专业、安全、高速的第一手赛事信息资料和高质量的影像资料支持。例如，在9月21号举办的男子百米田径决赛中，苏炳添以9秒95的成绩夺得冠军，各大新闻媒体立即做出反应，通过云上媒体资源库获取最新摘片、视频等资料，在一个小时内就发布报道。

智慧应用保障赛场千万人次的安全

此次全运会中，中国电信通过天翼云打造了全新的陕西全运通平台。该平台面向所有涉赛、观赛人员，实现了“防疫前置、远端防控、赛前验证、赛后跟踪”的全过程实时动态管理，能够实现身份证、票证、健康认证三证合一，让“集中统一”与“精细管理”在数字技术支撑下成为可能，实现了安全入陕、涉疫人员分钟级追踪。据中国电信西安分公司总经理助理杨帆介绍，目前，“一码通”平台注册人数超过2781万，日均访问量达千万人次，累计统计出行量达13.82亿人次。参加决赛阶段赛事的12000余名运动员获得了强大的安全保障。

那么，是什么“黑科技”让十四运变得更智慧？据了解，此次天翼云为全运会提供了1600核云上算力、1300位技术专家、100路智慧影像采集，以硬核科技打造智慧全运。

此外，在全运会信息安全保障方面，中国电信共投入了保障人数1300余人。其中全省现场场馆保障人数315人，周边巡检600人，应急支撑人员200人，全省共1100人保障队伍。开闭幕式260人队伍，其中现场已经封闭保障人员36人。十四运场馆、火炬传递、接待酒店涉及网络全部纳入重点保障范畴。在影像采集维度，中国电信在全运会赛场架设四路六目摄像机共24路摄像头用于VR直播观赛、72路摄像头用于自由视角模式观赛、4个高清摄像机用于多视角模式观赛。天翼超高清向用户提供了VR直播、自由视角观赛的观赛入口，通过VR直播、自由视角、多视角等多个维度不同的观赛形式，让观众可以尽享精彩。（当地供稿 十四运执委会）

(责编：董童、李源)