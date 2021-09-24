人民网北京9月24日电 （记者乔雪峰）9月24日上午，在北京大兴国际机场（以下简称“大兴机场”）即将投运两周年之际，大兴机场举办首届“925大兴机场节”开幕式暨《中国大兴——北京大兴国际机场诞生记》新书首发仪式。

活动现场，大兴机场发布了升级版九项服务承诺，邀请神秘旅客发表大兴机场服务体验感言，并发布新书《中国大兴——北京大兴国际机场诞生记》。

大兴机场相关负责人告诉记者，“925大兴机场节”是为庆祝大兴机场投运两周年、国内首创的机场主题节，旨在进一步回馈广大旅客，树立大兴机场文化品牌。

上述负责人表示，在9月17日至9月30日首届“925大兴机场节”期间，大兴机场携手20余家航空公司、在线旅游平台、驻华使馆、文旅单位等，向旅客推出“五大权益尽情享”福利，回馈百万礼包。旅客可关注大兴机场官方平台以及各航空公司、携程、同程等社交媒体账号，了解最新活动详情，领取各项优惠权益。

此外，9月24日下午和9月25日全天，航站楼四层还开设了特色集市，大兴机场邀请了南航、东航、国航、中联航、厦航、首都航、河北航、吉祥航、重庆航、澳门航、达美航、美国航、新加坡航、阿提哈德航等14家国内外航空公司，联合多家合作单位，现场搭建25个特色展位，为旅客准备了大兴机场文创产品、两舱休息室体验券、大兴机场快线纪念票、航空公司飞机模型、北京野生动物园门票等超5000份精美礼品。旅客可参与现场活动，感受机场主题节浓浓氛围。

活动现场，大兴机场还发布了大兴机场升级版服务承诺。大兴机场服务品质部副总经理张春源接受记者采访时表示，升级版服务承诺在去年的基础上新增防疫、文化、中转等内容，具体包括安心出行，全面防疫“兴”护航；全程畅通，分秒必争“兴”速度；随心抵离，交通集成“兴”枢纽；尽兴中转，惊喜不断“兴”体验；科技尝鲜，智慧点亮“兴”旅程；放心消费，嗨吃嗨购“兴”主张；走近文化，开启文旅“兴”视界；以爱相伴，真情服务“兴”表达；一键搞定，掌中机场“兴”玩法共九项，进一步满足旅客对美好航空出行的向往。

大兴机场航空业务部副总经理王强表示，截至9月22日，大兴机场累计完成旅客吞吐量3894.23万人次，航班起降31.46万架次，货邮吞吐量约21.54万吨。

王强指出，在大兴机场运营的南航、东航、国航、中联航、厦航、首都航、河北航、吉祥航、重庆航等26家国内航空运输企业，2021年8月运营国内航线145条，通达全国135个航点。

数据显示，5月18日，大兴机场2021年旅客吞吐量突破1000万人次，较去年旅客吞吐量破千万人次大关提前了127天。根据当前客流量趋势，预计9月底，大兴机场年旅客吞吐量将首次突破2000万人次。

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