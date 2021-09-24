人民网北京9月24日电 （黄盛）今日，证监会通报了相关人员恶意操纵“南岭民爆”“今创集团”“昊志机电”等股票价格案，并表示上述案件是证监会与公安机关合力查获的、有组织实施的操纵市场违法犯罪案件，反映了操纵团伙与配资中介、市场掮客、股市“黑嘴”等相互勾结的灰黑利益链条，是近年来证监会“零容忍”打击的重点违法类型。

据悉，继查实史某等人操纵“中源家居”“利通电子”股票价格案后，证监会与公安机关依托线索联合研判机制，结合交易所监控发现情况，依法启动对一批恶性操纵市场案件的联合调查工作，并作为2021年证监会专项执法行动的重点案件，集中调配力量，强化执法协作，加快案件突破。目前，上述操纵市场案件的主要涉嫌犯罪人员已被抓捕归案。

其中，叶某在明知刘某烨等人操纵“南岭民爆”股票价格的情况下，积极提供相关帮助及建议，为操纵市场创造有利条件，并谋取非法利益。对此，证监会相关负责人表示，严厉打击虚假信息披露及财务造假、以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等恶性违法犯罪活动。

证监会市场监管部副主任郭瑞明认为，要正确把握上市公司市值管理的合法性边界，应严守三条红线。三条红线，一是严禁操控上市公司信息，不得控制信息披露节奏，不得选择性信息披露、虚假信息披露，欺骗投资者；二是严禁进行内幕交易或操纵股价牟取非法利益，扰乱资本市场的三公秩序；三是严禁损害上市公司利益及中小投资者合法权益。

证监会新闻发言人高莉表示，下一步，证监会将继续贯彻《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，认真落实打击资本市场违法活动协调工作小组第一次会议要求，不断巩固和完善与公安司法机关的协作机制，充分发挥各方合力，始终保持执法高压态势，严厉打击虚假信息披露及财务造假、以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等恶性违法犯罪活动，坚持全覆盖监控、全链条打击、全方位追责，有力督促市场各方崇信守法，切实保护投资者合法权益，维护资本市场健康稳定发展。

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