人民网北京9月24日电 （记者杜燕飞）近日，中国精算师协会（以下简称“精算师协会”）、中国保险行业协会（以下简称“保险业协会”）及中国银行保险信息技术管理有限公司（以下简称“中国银保信”）正式发布《中国保险业意外伤害经验发生率表（2021）》（以下简称“2021版意外表”）。

2021版意外表首次编制了全应用场景的个人普通意外、学平少儿意外的身故发生率表及伤残系数表，并区分到性别与年龄，为风险细分及产品创新提供依据，也为意外险差异化、精细化定价提供有力支持；首次编制了职业等级风险系数参考表，为行业进一步厘清职业风险等级及风险状况奠定了基础；形成了意外险数据规范及多项行业标准，夯实意外险数据基础，从源头降低行业经营风险，进一步强化行业意外险数据治理及基础设施建设。

据了解，意外险具有低门槛、低保费、高频率、高保额的特点，普通大众均可入手，在提高人民群众风险保障意识、增强社会风险抵御能力等方面具有突出作用。2017年保险业协会首次开展了意外伤害发生率表的测算工作，在促进意外险科学定价、产品创新和提高保险业风险管理能力上发挥了重要作用，但随着社会风险管理意识的增强和对意外险保障功能重视程度的提高，原有测算成果已不能充分反映发生率实际情况，不能适应意外险市场发展需要。为此，2020年3月，在银保监会的指导下，精算师协会、保险业协会和中国银保信启动了意外表编制工作。

精算师协会、保险业协会和中国银保信有关负责人表示，2021版意外表的发布将给保险公司带来三大变化：一是意外险风险管理将更加精细。意外表细分性别、年龄及职业等，能够为意外风险细分、客户群合理划分提供经验借鉴，推动意外险精细化管理。二是意外险市场发展将更为规范。意外表的编制及相关标准的建立将使意外险产品开发和定价更加规范透明，对于营造规范有序的市场环境有重要推动作用。三是意外险产品创新更有依据。意外表及风险管理报告提供了丰富多元的信息参考，不仅区分到应用场景、年龄、性别及职业，还对意外医疗、农村小额意外、借款人意外等产品，以及承保、理赔、死亡率、残疾率等维度进行了更加深入的分析，为意外险产品创新提供了更为详实的数据基础。

谈及2021版意外表编制对意外险价格产生的影响，上述负责人表示，2021意外表面向行业提供了发生率参考，可以引导市场主体基于行业经验，根据自身历史数据、市场情况等因素科学厘定费率，健全价格形成机制，为消费者提供更多优质优价的保险产品，增强保险消费者获得感。同时，意外表提供了区分不同年龄（段）、性别的意外身故（伤残）发生率，可以为市场主体进行差异化定价、精细化定价提供有力支持。未来消费者将有更加丰富的意外险产品可选择。

上述负责人表示，2021版意外表编制是深化保险业供给侧结构性改革的内在需要，是推动意外险高质量发展的重要举措，是提高消费者满意度的重要手段。下一步，精算师协会、保险业协会、中国银保信将在中国银保监会的指导下，进一步发挥专业优势和平台作用，继续开展意外医疗、交通意外、电力意外、新业态意外等细分风险研究，更好的服务保险业高质量发展。

(责编：崔元苑、吕骞)