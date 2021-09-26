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中国企业500强、民营企业500强榜单发布

千亿级企业数量稳中有升

2021年09月26日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月25日电  （记者陆娅楠、郑智文）9月25日，中国企业联合会、中国企业家协会以2020年企业营业收入为主要依据，第二十次发布中国企业500强榜单，国家电网、中石油、中石化位列前三。

　　本次发布的中国企业500强共实现营业收入89.83万亿元，与上次发布的500强相比增长4.43%，高于2020年全国GDP名义增速；其中营业收入超过1000亿元的企业有222家，增加了5家。

　　中国企业500强中，战略性新兴产业领域入围数量增加，传统产业领域入围数量减少。通信设备制造业增加4家，风能太阳能设备制造业增加3家，软件和信息技术业、半导体集成电路及面板制造业、船舶制造业分别增加1家。

　　本报长沙9月25日电  （记者杨昊）全国工商联25日在湖南长沙发布中国民营企业500强榜单。华为投资控股有限公司、京东集团、恒力集团有限公司位列前三。

　　当天发布了中国民营企业500强调研分析报告，调研数据的时间范围为2020年1月1日至12月31日。报告显示，民营企业500强门槛为235.01亿元，比上年增加32.97亿元；资产总额超过千亿规模的民营企业有98家，比上年增加18家。上榜的民营企业多项整体指标继续向好，显示出民营经济的蓬勃活力。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月26日 01 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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