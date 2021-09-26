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二〇二一中关村论坛开幕式在北京举行

刘鹤出席  蔡奇主持

2021年09月26日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京9月25日电  （记者伍岳）9月24日晚，2021中关村论坛开幕式在北京举行。国家主席习近平在开幕式上发表视频致辞。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席开幕式并宣布论坛开幕。中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇主持开幕式。

　　当日晚上，刘鹤、蔡奇在北京中关村国家自主创新示范区展示中心线下会场，有关国家领导人和国际组织负责人在线上会场，共同出席开幕式。20时37分许，刘鹤宣布2021中关村论坛开幕。

　　塞尔维亚总统亚历山大·武契奇、古巴总理曼努埃尔·马雷罗、世界知识产权组织总干事邓鸿森、上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫、国际科学理事会主席达亚·瑞迪先后通过视频方式致辞。

　　开幕式开始前，刘鹤、蔡奇一同视察中关村论坛展览（科博会），与参展单位负责人互动交流。刘鹤表示，要充分发挥北京科技创新资源的优势，加强基础研究，争取取得更多底层核心技术的突破。要抓好应用研究、创新成果市场拓展，让关键核心技术产生更多的价值。

　　2021中关村论坛以“智慧·健康·碳中和”为年度主题，重点围绕论坛会议、展览展示、成果发布、前沿大赛、技术交易、配套活动六大板块，设置60余场活动，同时举办贯穿全年的常态化系列活动。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月26日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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