今年以来，我国坚持稳中求进工作总基调，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，稳住经济基本盘，兜牢民生底线。

当前，各地扩大有效投资总体进展如何，重大项目建设面临哪些瓶颈制约？就业优先政策落实得如何，重点群体就业存在哪些困难？增进民生福祉还有哪些着力点？

扩内需保就业保民生，是国务院第八次大督查的一大重点。连日来，16个督查组奔赴各地开展实地督查，围绕重点难点问题，察实情、出实招、督整改，积极推动各项相关政策落地见效。

抓项目促投资加快推进，但仍存在“钱等项目”等问题

分门别类造册、细化目标任务，明确时间节点、精准施策调度，全力做好生产要素保障，推动项目快建设、早投产……第十三督查组进驻重庆后了解到，重庆市因地制宜创新开展“抓项目稳投资”专项行动，以“已投产未达产、已竣工未投产、在建、新开工”四类工业项目为重点，逐一统计建立“四张表”，通过分类施策，帮助企业排忧解难，从而加快推进项目建设和投产达产。

在实地走访中，重庆市经信委有关负责人介绍，这“四张表”共纳入投资亿元以上的工业项目1019个，今年计划投资1218亿元，前8个月已完成投资750亿元，发挥了扩大有效投资对稳增长的关键作用。

今年以来，国家出台一系列政策加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资，各地狠抓落实，涌现出不少经验做法。第九督查组了解到，江西通过实行清单化管理、制度化奖惩和一体化服务，激发投资增长新活力，上半年全省固定资产投资同比增长20.2%；第四督查组赴山西大同调研发现，当地因地制宜，发挥能源丰富、电价较低的优势，引进建设能源信息技术产业基地，并建设投资近千亿级的大数据产业集群。

抓项目、促投资是当前稳增长、保就业的重要抓手。督查组实地督查了解到，尽管各地因城施策成效显著，但仍存在一些亟待解决的突出问题。第七督查组走访发现，吉林省政府债券资金支出进度较慢，存在“钱等项目”现象。经过认真研究，督查组建议可在当地试点建立“项目前期准备基金”，并进一步提高项目前期程序灵活度，更好持续扩大有效投资。

城镇老旧小区改造是重要的民生改善工程，不仅关乎人民群众切身利益，也是扩大投资、拉动消费的重要渠道。督查组在天津、河北、江西等地督查期间，通过实地踏勘、查阅档案、座谈访谈等方式，对群众反映强烈的问题线索进行核查，发现一些地方老旧小区改造还存在统筹衔接少、信息公示缺、资金筹措难、工程质量差、交付时间长、后期管护弱等问题。对此，督查组提出相关建议，督促各地有效整合资源，加快推动问题解决，为群众提供更多选择，真正实现建好房、住好房。

狠抓就业优先政策落实，人才政策不配套等难点有待破解

一场面向就业困难群众的专场招聘会，让辽宁省朝阳市双塔区孙家湾乡的张艳萍成为一家制靴厂的工人。让她满意的是，不仅每月工资有2000多元，还能每天回家照顾老人的生活起居。

举办专场招聘会，开展职业技能培训；统筹公益性岗位，实施托底安置；拓展灵活就业渠道，鼓励个体经营或非全日制工作；设立就业困难人员综合服务窗口，提供个性化援助……第六督查组在辽宁了解到，今年该省将帮助6万名就业困难人员实现就业列入重点民生实事，延长实施阶段性失业保险降费率政策，加大对中小微企业、个体工商户等市场主体的帮扶力度，为就业困难人员创造更多岗位。

就业是最大的民生。近年来，国家出台一系列援企稳岗政策，千方百计稳就业、促就业。

在四川，第十四督查组了解到，当地围绕特色种植养殖业、农村电商等建设了一批产业园区，培育了一批小微企业，帮助3.6万名搬迁劳动力就地就近就业。

在贵州，第十五督查组了解到，黔东南苗族侗族自治州因地制宜推行精准采集、精准动员、精准培训、精准就业、精准服务措施，提升劳务就业成效。截至今年7月底，全州累计实现外出务工就业61.26万人，脱贫劳动力“零就业家庭”实现动态清零。

在安徽，第八督查组走访发现，阜阳技师学院通过优化校企合作模式，与80多家公司开展深度产教融合，将生产线与高级技工引入学校实训基地，联合企业精准培养专业技能人才，探索出一条破解“就业难、招工难”人才供给结构性矛盾的新路。

在实地督查中，督查组发现尽管各地狠抓就业优先政策落实，但仍存在一些难点堵点。第十一督查组在广西督查时接到毕业生反馈，非全日制研究生毕业即面临就业歧视，经过实地调查表明情况属实。造成这一问题，涉及研究生培养体制、人才政策不配套和地方落实不力等多方面原因，亟须采取措施予以解决。第九督查组在江西了解到，有技工学校存在违规收费、实习安排不对口等侵害学生权益的问题，督查组及时督促地方予以整改。

民生福祉不断增进，校园安全防线亟待加固

走进山西阳泉市城区阳坡垴社区“嵌入式”养老服务站，站内包含了居住、就餐、医疗、护理、康复等功能设置。入住老人反映，服务站办得好，每日饭菜不重样，服务热情又周到。

第四督查组了解到，当地积极探索社区“嵌入式”养老服务，为老年人就近养老提供专业化、个性化、便利化的服务。今年，城区将南煤社区闲置场所改建为该区第二个社区“嵌入式”养老服务项目，服务半径辐射到周边3公里，满足更多人的养老服务需求。

保基本民生，就要强化困难群体基本生活保障，让幼有所育、老有所养、弱有所扶。第十督查组在山东实地走访发现，济南设立市级养老专项资金，逐年加大养老服务资金投入，养老服务体系建设专项补助政策达4类14项。目前，市区县均有已建成或在建的养老服务中心，街道综合养老服务中心今年可实现全覆盖。

在宁夏，第十六督查组了解到，当地积极引进智能云巡诊车等先进技术与理念，有效破解老年人运用智能技术解决健康管理难题。截至目前，智能云巡诊车等智能技术累计为老年人提供健康服务超过589万人次。

增进民生福祉，成效明显，但问题犹存。经过多年努力，我国农村饮水安全工程建设取得长足进展，但在实地督查中，仍有多地农村居民面临“吃水难”问题，饮水工程施工不到位、质量不过关、无人管护，影响农村居民获得感和幸福感，成为乡村振兴战略实施的堵点和痛点。在校园安全方面，尽管各地加强开展校园隐患排查整治，但仍存在安防器械配备不足、周边安全防范有待提升等问题，亟待构筑起更为坚固可靠的校园安全防线。

（本报记者韩鑫、程远州、谷业凯、郁静娴、葛孟超、程焕）

《 人民日报 》（ 2021年09月26日 03 版）

相关阅读

惠企纾困 推动政策落地见效（大督查在行动）——2021年国务院大督查综述之一

(责编：杨光宇、胡永秋)