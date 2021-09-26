本报记者 陆娅楠

近日，赣州至深圳高铁联调联试如火如荼。“高铁通车后，在粤港澳大湾区的强力辐射带动下，赣南革命老区将迎来发展新机遇。”赣深高铁江西段建设单位、昌九城际铁路公司总工程师张捍东很是自豪。全长436.37公里的赣深高铁，设计时速350公里。预计今年底开通后，赣深两地铁路通行时间将由7小时缩短至2小时。

赣深高铁是中国铁路飞速发展的缩影。新中国成立70多年来，中国已编织世界上最现代的铁路网和最发达的高铁网，让流动的中国生机勃勃。

路网四通八达，高铁里程稳居世界第一。

新中国成立之初，我国铁路运营里程仅2.2万公里。70多年来，铁路建设砥砺前行，路网品质不断提升。党的十八大以来，“八纵八横”高铁路网从图纸变为现实，中国铁路跨越塞北风区，蜿蜒岭南山川，驰骋东北雪海，穿梭江南水乡……截至2020年底，我国铁路运营里程14.6万公里，其中高铁运营里程3.8万公里，较“十一五”末增长近5倍，占世界高铁运营里程的2/3以上。

运量逐年增加，铁路列车成为“国家名片”。

“通了高铁后，往来太方便了！”旅客于瑞琴常年在北京生活，但兄弟姐妹都在张家口，“过去坐绿皮车，要晃六七个小时，现在回家只要1个小时。”

新中国成立以来，我国自主建成世界上海拔最高的高原铁路、世界上荷载最重的重载铁路、世界上运营时速最快的智能铁路。具有完全自主知识产权的“复兴号”最短发车间隔约3分钟。2020年，我国铁路客运量22.03亿人次，客运周转量8266.19亿人公里，分别是新中国成立之初的21倍和64倍；铁路完成货物总发送量45.52亿吨，是新中国成立之初的81倍。

带动地区发展，勇当高质量发展火车头。

河南洛阳市栾川县新南村，铁路小镇依山傍水，列车主题餐吧引人驻足。栾川县副县长周胜展告诉记者，“国铁集团帮咱们投资改建了一批农家宾馆，乡亲们的腰包鼓起来了！”

党的十八大以来，铁路部门充分发挥行业优势，推进建设扶贫，使109个县结束了不通铁路的历史，198个县跨入高铁时代；坚持运输扶贫，81对公益性“慢火车”26年不调价，每年运送沿线群众1200万人，免费托运老乡们的鲜活农产品。

助力节能减排，为实现双碳目标贡献力量。

党的十八大以来，铁路自身能源结构不断调整优化。目前国家铁路电气化率约75%，国家铁路燃油年消耗量已从最高峰1985年时的583万吨下降到231万吨，降幅达60%，相当于每年减少二氧化碳排放1256万吨。

“铁路部门将加大供给侧结构性改革力度，为打赢污染防治攻坚战尤其是蓝天保卫战作出应有贡献。”国铁集团董事长、党组书记陆东福说。

《 人民日报 》（ 2021年09月26日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)