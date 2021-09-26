本报杭州9月25日电 （记者顾春）在浙江乌镇，看互联网未来。9月26日至28日，2021年世界互联网大会乌镇峰会将在乌镇召开。近年来，浙江积极把办会优势转化为发展胜势，数字经济助推高质量发展，取得积极进展。

点开乌镇的城市大脑“云享乌镇”，全镇所有建筑都三维立体显示其上。轻轻点击隆源路上一幢住宅楼，相关信息一览无余，地下管网系统看得清清楚楚。街头出现闯红灯、车辆违停、流动摊贩，探头马上精准识别、快速定位，自动上报乌镇管家联动中心，附近的管家收到信息，第一时间前往解决。

居民生活在智慧城市里，感触更深。深夜，家住嘉兴市秀洲区王店镇的王大妈听到开门声，一睁眼，是住在市区的儿子一家匆匆赶来。原来，镇里改造了独居老人的床，加了传感器，定时监测老人睡眠时的心率、呼吸等数据，实时推送到子女手机上，发现异样就会预警提醒。这一次，儿子正是发现母亲的心率异常才马上赶来，送王大妈到医院一查，血压高得吓人。及时治疗后，王大妈转危为安。

现在，数字化不断深入浙江社会管理的方方面面。“浦阳江黄宅段发生危化品车辆泄漏！预计8小时后到达白马镇，请下游采取紧急措施应对。”9月24日上午，金华市浦江县组织了一场水环境应急数字化模拟演练，当发生突发污染事故时，只需输入事故发生的基本信息，就可以进行污染迁移扩散趋势分析，预测对应时间扩散到的位置，以及达到的水质浓度。

插上数字化“翅膀”，让浙江民营企业高质量发展的成色更足。在制造业大市慈溪，公牛集团智慧物流经理常展向记者展示一组数据：下午5时，湖北客户在网上下了60万元产品订单，涉及15个不同品类；系统审核确定后，将信息传回慈溪公牛智能仓库；次日早上7时，智能仓运行，订单经过堆垛机、输送线、电子标签、分拣机、扫描等一系列自动操作，传输到集货区打包装货；9时整，货物已经完成装车发往湖北。“经过数字化改造，每天的发货能力从3000箱增加到6万箱，差错从原先基本每天一次，到现在一年1至2次。”常展说。

“现在对个性化、多品种、小批量的产品需求越来越大，对企业物流形成巨大挑战。我们的数字供应链，好比让实体企业‘寄快递’，为企业量身定做小批量物流。”传化智联总裁姚巍介绍，以浙江一家精细化工企业为例，产品品种超过2300种，客户超过7200家，48小时交付订单占比90%以上。传化提供的数字供应链解决方案，可实现从下单到交付最短2小时内完成。

越来越多的高科技产品在这里出现。之江实验室类人感知研究中心研发的高分辨超声显微镜装置不同寻常，光声相机可以拍到小老鼠的身体内部。“每秒1000帧图像，能看到大脑里神经信号的传递。”该中心高级研究专家施钧辉说，光声显微镜不仅看得到癌细胞扩散，甚至可以“追踪”单个细胞，“看”得清清楚楚。

2021年世界互联网大会期间，被称为“乌镇之光”的浙江省首个大型超算中心——浙江（长三角）新一代全功能智能超算中心将正式建成。经测算，“乌镇之光”超算中心计算能力将达到同期国际一流水平，有效支撑浙江省内算力需求。

2020年，浙江在数字化道路上高歌猛进：全省数字经济核心产业增加值达7020亿元，同比增长13%；实施数字经济千亿投资工程，528个重大项目累计完成投资1133.9亿元；杭州“城市大脑”数据累计调用量达35.6亿次；培育浙江省级工业互联网平台210家，开发集成工业APP近3万款，上云企业超过41万家。

《 人民日报 》（ 2021年09月26日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)