高平 本报见习记者 王潇 本报通讯员 张婷

原标题：现代农业“丰”景正好

出呼和浩特城区往南行数十里，道路两侧青山相对而出。远处，山坡上，矮地间，色彩斑斓的田苗散布其中。近处，机器轰鸣作响，原野上扬起一道道尘烟。在位于祖国北疆的内蒙古呼和浩特市和林格尔县，这片根植红色基因的革命老区大地正迎来丰收。

玉米黄，高粱红，大地笼罩青纱帐。从和林格尔县新店子镇新店子村的西梁石虎子山坡上眺望，千里良田沃野，一望无际的农穗随风摇曳。山脚下是和林格尔县民富农民专业合作社种植的约700亩玉米田，合作社负责人郭二有小心翼翼地剥开表皮，排列紧致的金黄色玉米粒在阳光下饱满发亮。“成熟度很好，再过十来天就能收割，今年是个丰收年！”郭二有黝黑的脸上洋溢着笑容。

“打井、铺设管道、平整土地、施农家肥……”郭二有细数着这些年在种植上所下的功夫。“玉米平均亩产由1100斤提升到1500斤左右，现在是真正实现了土地平整肥沃、田间作业道畅通、灌溉设施完备、全程机械化、高效现代化的农业新模式。”郭二有说。

距新店子镇不远的羊群沟乡地势高低不平，属于杂粮种植区。羊群沟乡万裕号村57岁的村民梁忠厚承包了周边5个村子的约2700亩土地。爬山、上坡，一遍遍查看庄稼长势的梁忠厚干劲满满。“今年一亩地收500多斤谷子没问题，比往年好太多了！革命老区传承的是革命精神，种地也一样不能落后！”梁忠厚指着一串串如珍珠般的谷穗异常兴奋。

“今年呼和浩特全市粮食产量预计为174.36万吨，比上年增加33.83万吨。自2019年以来，呼和浩特市大力开展高标准农田建设，耕地地力水平有了极大提高，高效节水技术措施得到有效推广，标准化种植技术措施普遍应用。”呼和浩特市农牧局种植业管理科科长郭旭说。

今年，内蒙古持续推进“藏粮于地、藏粮于技”战略，提高农业综合生产能力，加快高标准农田建设进度，实施黑土地保护性耕作1116万亩，在粮食主产区实施东北黑土地保护50万亩，实施盐碱化耕地改良巩固提升12.2万亩，有效改善了农业生产基础条件。

站在赤峰市克什克腾旗土城子镇石门沟村的高原漫甸上，眼底是一片片燕麦田，麦浪滚滚，“丰”景如画。目前，石门沟村小麦、莜麦种植规模达17000亩。通过引导农民联合零散分布的小块土地，集约化种植，土城子镇正迈上现代农业发展的新路。

同样，地处“世界黄金玉米带”的通辽市开鲁县，玉米年产量达160万吨。开鲁县与中国农科院全国农业科技入户工程玉米首席专家李少昆团队等合作，先后开展东北黑土地保护利用试点项目，果菜茶有机肥替代化肥示范、秸秆还田深翻深松、土壤改良培肥等，持续提升玉米生产降本增效综合能力，实现平均亩增产300斤，年增产玉米6.9亿斤。

从会种地到“慧”种地，内蒙古不断增强科技支撑。目前，全区已经建设良繁基地100万亩以上，示范推广新品种130多个、绿色生产技术模式20多套，依靠科技创新提高粮食单产，推动粮食生产绿色高质量发展。

据内蒙古自治区农牧厅相关负责人介绍，今年，内蒙古种植结构呈现“总播粮播双增”态势。农作物总播面积达13630.8万亩，其中，粮播面积11141.4万亩。同时，内蒙古采取多项举措，层层压实责任，确保颗粒归仓。其中，下达耕地地力保护补贴，玉米、大豆、马铃薯生产者补贴，种粮农民一次性补贴，农机购置补贴等各项惠农资金168.6亿元；鼓励农民积极投保，落实政策性保险面积8180万亩，有效降低种植风险；坚持提早部署、提前安排，分区域分作物制定了防灾减灾预案，及时成立防灾减灾夺丰收包片督导组，指导各地提前进行防范和开展灾害补救。

春华灼灼，秋实离离。放眼内蒙古大地，兴安盟田野稻谷飘香、乌兰察布市马铃薯个儿大溜圆、巴彦淖尔市向日葵籽粒饱满、乌海市葡萄香甜可口……一幅现代农业丰收的新画卷正铺展开来。

(责编：赵超、陈键)