曾诗阳

原标题：民营经济体量更大实力更强

体量更大、实力更强、底气更足……在“两个毫不动摇”方针指引下，我国民营企业已成为创业就业的主要领域、技术创新的重要主体、国家税收的重要来源，高质量发展步子愈发稳健。

9月25日，由全国工商联主办的2021中国民营企业500强峰会在湖南长沙举行。峰会发布的2021中国民营企业500强榜单显示，从营业收入看，民营企业500强入围门槛取得新突破，达235.01亿元。2020年，民营企业500强营业收入总额达35.12万亿元，资产总额50.73万亿元，税后净利润1.97万亿元，均实现增长。

政策支持到位 企业受益明显

近几年，民营企业在各方面都取得了新进展。

发展空间广阔。今年8月份，杭绍台铁路正式进入竣工验收阶段。这是我国第一条民营控股的高速铁路，是民营资本参与交通基础设施建设的重要一步。2020年，共有246家500强民营企业参与“两新一重”建设，越来越多的民营企业投身电力、通信、铁路、天然气等重点行业领域。

发展活力强劲。“十三五”时期，全国新增减税降费超过7.6万亿元。2020年减税降费助企纾困和激发活力并举，全年为市场主体减负超过2.6万亿元，其中减免社保费1.7万亿元。增值税小规模纳税人减征地方“六税两费”等减税降费政策，让民营企业受益明显。

发展动力十足。我国小微企业融资呈现“量增、面扩、价降”的态势，截至今年7月末，普惠小微贷款余额17.8万亿元，同比增长29.3%。支持小微经营主体3893万户，同比增长29.5%。据了解，今年将再新增3000亿元支小再贷款额度，促进民营经济发展动力进一步增强。

投资结构优化 展现超强韧劲

随着改革红利的不断释放、营商环境的持续优化，我国民营企业在新冠肺炎疫情冲击下展现出超强韧劲。

体量更大。截至今年7月底，我国市场主体总量从2012年5500万户增长至1.46亿户，年均净增长超过1000万户。

结构更优。2021中国民营企业500强中，第二产业入围企业319家。其中，制造业企业277家。第三产业入围企业比上年增加13家，达到177家，资产总额和营业收入总额分别占500强的66.35%和38.89%。

民营企业500强投资结构进一步优化。500强企业有354家企业参与乡村振兴战略，350家参与区域协调发展战略。471家500强企业参与防范化解重大风险攻坚战。

创新力强。民营企业500强中，有394家企业的关键技术主要来源于自主开发与研制，409家企业通过自筹资金完成科技成果转化。九成左右的民营企业500强已实施或计划实施数字化转型。

民营企业更加注重运用互联网、大数据、人工智能等技术，发展新业态、新模式，数字化、智能化逐步成为民营企业转型升级的重要途径。“推动制造业高质量发展的关键，就是坚定不移推动企业的智能制造转型升级。”三一集团有限公司董事长梁稳根表示。

市场环境改善 发展信心增强

近年来，我国着力加强反垄断反不正当竞争和防止资本无序扩张，依法开出多个反垄断罚单。步步高集团董事长王填表示：“打击各类不正当竞争行为，让守法企业拥有广阔的发展空间，对于企业本身和社会主义市场经济有效运行都具有重要意义。”

“要规避任何违背经济发展客观规律的投资发展、无序竞争、冒险发展的陷阱，决不把风险推给社会，要做一个负责任的民营企业。”亨通集团有限公司董事局主席崔根良说。

在党中央坚强领导下，各地区各部门持之以恒为民营企业发展营造良好环境，有效增强了民营企业发展的动力和信心。“党和国家对于‘两个毫不动摇’的坚持是明确的、一贯的，让我们民营企业能够安心、定心，专心致志地把企业办好。身处充满机遇的伟大时代，中国民营企业有着广阔未来。”月星集团董事局主席丁佐宏说。

(责编：赵超、陈键)