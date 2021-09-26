原标题：机器人总动员！工业机器人赛场“大比拼”

近日，一场特殊的运动会在陕西开展。这是陕煤榆北小保当公司举办的“新一届煤炭机器人工业运动会”，吸引了来自各岗位的4类8种20多名矿用机器人参加，开启了矿用机器人的大比拼、总动员。

跨栏跑冠军：“成功不光是我个人的努力”

护盾式掘进机器人第一次参加“运动会”，便获得“跨栏跑的冠军”。

作为联合体代表“出征”的他，是陕煤集团会同榆北煤业、小保当煤矿、西科大、西煤机等单位共同训练的“选手”，是世界首套大断面（6.5m×4.3m）护盾式掘进机器人系统，集掘、支、锚、通风、除尘等功能于一体，主要适用于煤矿矩形大断面煤巷掘进，具备掘进定位导航、位姿自动纠偏、自适应截割、轨迹跟踪、环境多参数智能感知、远程控制等先进智能化特点。

说起他“夺冠”背后的故事，他说道“成功不是我一个人的努力，背后还有我的教练团队在夜以继日的付出”。据了解，为“征服”小保当公司一号煤矿夹矸与片帮并存的地质条件，该“教练组”主动出击，攻坚克难，最终打磨出这台“明星选手”。

“自备战工业性实验以来，我们组建了智能快掘技术攻关团队，发扬‘三特精神’，跨过一道又一道栏，对6大类60余项技术进行了创新改造。”教练组成员说道。

快速精准 为安全必须次次“十环”

“失之毫厘，谬以千里”来形容本届“射击项目”可谓恰如其分，作为对速度、精度有着极高要求的特殊项目，随着“国内首套煤矿智能化安检成套设备”与“智能巡检机器人”的参加，到底谁能成为矿井保安全、查隐患的“第一慧眼”？变得有悬念起来。

“成像快、精准度高、对人体无害，360°检测图即刻生成，高达0.0787毫米的分辨率可以迅速准确地识别易燃易爆品、手机等入井违禁品，连腐蚀性、易爆液体等都无法逃脱我的法眼。我的应用让井口信息站安检员的数量由原来的6人减少到1人，检测速度由原来的10-15秒提高到了2-3秒，准确率达到99%。”智能化安检成套设备在赛前尽情地秀着他的“肌肉”。

有着明黄色小巧身影的“智能巡检机器人”体型虽不及智能安检设备那么优势明显，但他绝对有资格向其发起挑战。其杀手锏是采用“遥测、遥控、遥调、遥信、遥视”和“智能巡检、智能诊断、智能分析”的“五遥三智”技术，通过5G+AI识别，对设备运行实现精准检测，对超限异常数值的语音报警。同时，还可利用多种传感器，实时采集图像、声音、红外热像温度、烟雾、多种气体浓度等生产环境数据，从而自动生成和上传数据报表。

“之前，我们就已经通过调度室供配电分控平台实现了对井下中央变、盘区变、大巷机头、主斜井等各配电点的远程高低压电气控制，如今远程操控配合自动巡检机器人，彻底实现了中央变电所、胶带运输大巷等井上下36个机房硐室无人值守”。“粉丝”们为小黄加油鼓劲时说道。

作为矿井保安全、查隐患的利器，他们虽无汗流浃背，但为了安全，他们必须高效精准识别，次次“十环”。

揭秘煤球的“铁人三项”

作为每届“工业运动会”的压轴项目，“煤球铁人三项赛”可谓是赚足了观众的眼球。据了解，这次的赛程依然分为“智采、运输、装车”三个分项。

智采分项的“场地”是按照“超前感知、科学决策、精准执行”要求，采用地质保障一张图，通过集控系统中枢实现智能高效决策，协同作业，依托高度智能化，目前该“场地”“裁判员”数量已由单场15人下降至8人，功效已达到领先水平。

运输分项的“场地”是通过融合煤流计量、视频分析、主运输系统巡检机器人巡检等技术实现了顺煤流启动智能调速、节能降耗的目标。原煤流系统启动时间由30分钟缩短为10分钟左右，极大地提升了原煤流带式输送机运行效率。

为承办好此项“比赛”，装车分项特别对系统进行了优化升级，目前已建成首套无人化火车智能装车系统，融入三维扫描、机器视觉、点云建模、装车模型自学习优化等关键技术，实现车号射频与视频识别双校验、防冻抑尘剂定量智能喷洒、装车系统及自动整平压实全流程智能化无人装车，史无前例地实现了“无需裁判执法”的新赛制。

随着“比赛”的持续进行，“智能快掘成套装备、地面防疫测温机器人、送餐机器人、无人叉车、AGV”等智能机器人依然在他们的项目中，尽情展现自己的能力……

随着矿山智慧化建设的不断升级，未来的“工业运动会”上“更新、更快、更强、更智能”的矿用机器人将会一一登上“赛场”。（杨景麟）

(责编：赵竹青、陈键)