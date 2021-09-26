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中国航天“飞鸿”无人机将亮相珠海航展

2021年09月26日08:07 | 来源：中国航天报
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原标题：中国航天“飞鸿”无人机将亮相珠海航展

第十三届中国航空航天博览会开幕在即。中国航天科技集团有限公司将携“飞鸿”系列产品亮相珠海航展，首次向社会发布“飞鸿”无人机品牌，全景化展示型谱规划完整、系统高度自主的“飞鸿”无人机系列产品。

在9月29日上午即将举行的发布会上，“飞鸿”品牌全系列产品将集体亮相，其中包括FH-901巡飞蜂群系统，FH-902单兵固定翼无人机系统，FH-91侦察无人机系统，FH-96长航时无人机系统，FH-92A察打一体无人机系统，FH-95中远程多用途无人机系统等“拳头”产品，全方位展示“飞鸿”品牌多层次、立体化、智能化的侦察打击能力。

此外，新一代高速隐身多用途无人机系统作为年度亮点产品首次亮相航展。

据了解，经过十余年的艰苦创业，飞鸿系列无人机已形成了“远中近结合”“高低速互补”“固定翼旋翼兼具”，从300g至8t级超近程、近程、中远程、巡飞作战四大系列30余型产品，多次亮相重大活动，体现出“飞鸿”的使命和担当。

多年来，航天科技集团致力于无人作战体系论证及无人系统装备研发，承担国内十余型战役战术级无人装备。随着全球装备建设和安全防务要求的不断提升，无人系统装备作为朝阳产业迎来快速发展新阶段，顺应时代需求，飞鸿品牌将继续大力推进新型无人作战体系建设，加速无人装备产业发展，不断助推信息化、智能化无人装备实现跨越式发展。

(责编：赵竹青、陈键)

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