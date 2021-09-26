杨阳腾、姜天骄

原标题：税费优惠助力文化产业“轻装快跑”

近年来，税务部门充分发挥税收职能作用，认真落实文化产业税费优惠政策，为文化企业提供优质便捷高效服务，赋能文化产业“轻装快跑”。

“对文化产业的税收支持涵盖了多种税费，辐射了文化产业的多个领域、不同方面，体现了税收在文化产业发展过程中的催化作用。”国家税务总局政策法规司副司长戴诗友表示。

面对国家接连出台的一揽子专项税收优惠政策，出版动漫等文化企业负责人感到发展更有底气。在重庆大学出版社有限公司财务负责人陈晓曼看来，“税收优惠给企业发展带来的实惠是显而易见的”。

“作为国内教辅读物出版龙头企业，世纪天鸿的成长和发展离不开税收政策支持和税务部门服务。”世纪天鸿教育科技股份有限公司财务总监善静宜说，截至目前，企业累计享受图书批发、零售环节免征增值税等多项支持文化产业税收优惠政策7000余万元，经营收入规模从2010年的不到1亿元增长到2020年的近4亿元。

同样为税收优惠政策点赞的还有广东西维文化发展有限公司飞扬影城负责人张瑞。“影院回暖离不开国家税费政策精准‘滴灌’，顺利‘落袋’的税惠礼包让我们感受到税收服务的速度和温度。”张瑞介绍，2020年企业享受增值税、文化事业建设费和社保费阶段性减免等税费优惠共189万元。

“国家的大力支持是动漫产业持续发展壮大的原动力。”浙江中南卡通股份有限公司财务负责人沈先生说。2020年，中南卡通享受研发费用加计扣除超200万元，今年中南卡通在境外放映动漫影视作品取得的收入可享受跨境应税服务免征增值税政策，目前免税销售额已超百万元。

“得益于税收政策红利，一大批文化创意企业在杭州迅速崛起，为浙江文创产业发展凝聚新的动能，将中国文化推向世界。”国家税务总局杭州市税务局党委书记、局长张惠卿表示。

眼下，文化产业正向国民经济支柱性产业目标迈进。文化和旅游部数据显示，2019年文化及相关产业增加值达44363亿元，占GDP比重达到4.5%。

广西钦州市坭兴陶协会会长、国家级工艺大师利成世介绍，在税收优惠等一系列政策支持下，钦州已培育出600多家与坭兴陶相关的企业和工作室，吸引了169位国家级、省级和市级工艺美术和陶瓷艺术大师加盟，为1.5万人创造了就业岗位，带动周边约6000名农民就业。

(责编：赵超、陈键)