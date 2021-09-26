原标题：减税降费强激发乡村振兴“双创”活力

“感谢税务部门主动为我们送来政策‘大礼包’，今年预计能享受税费优惠15万元！这笔钱可以用来作为建设新收购点，进一步扩大生产经营规模！”在佛冈县迳头镇青竹村，退伍军人陈斌的家乡有着100多年的竹笋种植历史，全村共有种植户352户，竹笋产量每年可达500多吨。此前，由于竹笋价格太低，村民们都不愿意收取竹笋售卖，成片鲜笋没在土地里。

广东佛冈县税务局深入贯彻落实国务院关于税收优惠助力创业创新有关工作部署要求，落实落细“双创”税费优惠政策，把解决返乡创业大学生和退伍军人群体“创业难”问题作为“学党史·办实事”的生动实践，主动提供专业高效服务，不断激发市场主体活力，助力乡村振兴发展。

今年，陈斌与弟弟陈锦远一同创办了广东清竹生态农产品有限公司，采取“电商服务站+基地+农户”机制，充分利用物产优势，收购附近农户的竹笋、霸王花干、苦瓜干、白菜干、冬菇干等农产品，通过直播带货等形式在电商平台销售，拓宽了农产品销售渠道，增加农户的收入。

返乡创业的退役军人陈斌通过创业不仅解决了家乡竹笋销路问题，还带动了整个青竹村的发展。2021年，他创办的公司预计可售出竹笋100吨，销售霸王花干20吨，实现经济收入约260万元。

“刚起步的时候，我们在税收政策这方面可以说是一窍不通，多亏税务人员的上门辅导，让我们享受到税收优惠政策的‘真金白银’。有了国家好政策的支持，下一步我将扩大经营规模，以品牌效应提升我们村优质农产品的知名度和影响力，进一步拓宽销路！”对于未来，陈斌踌躇满志。

为助力更多退役军人创业圆梦，佛冈县税务局建立了退役军人“局-站-点”三级联动服务机制，与县退役军人事务局联合开展了“税费拥军办实事，献礼八一暖军心”系列活动，确保退役军人在创业路上“应享尽享”税收优惠政策。

据了解，自扶持自主就业退役士兵创业就业税收新政策发布以来，佛冈县税务局累计辅导企业享受退役士兵自主创业就业税收优惠减免194户次，减免税额59.52万元。

在清远佛冈汤塘镇，依托自然温泉资源发展起来的温泉民宿圈成了汤塘镇乡村振兴的新气象。几年前，汤塘镇的冯建华回乡创业，联合多位个体户民宿经营业主打造出“汤和泉”温泉民宿品牌，一大批温泉民居在当地连成片区，整合成特色民宿。

“在创业初期，印象最深的是税务人员上门入户宣传解读小微企业普惠性税收减免政策，教我怎么开票和申报。今年受疫情影响，税务部门又及时送来最新的税收优惠政策，极大的提振了我们创业的信心。”冯建华说。

据了解，疫情期间，汤塘镇周围一带的30多间民宿均不同程度享受了税费优惠。“税务人员主动联系我讲解了生活性服务业免征增值税、增值税小规模纳税人适用3%征收率的减按1%征收的政策，这些政策落实下来，今年几乎不用交什么税。”小汤居民宿老板冯深桓说道。

今年以来，佛冈县税务局组织“党建助税团”“青年先锋队”走进乡村企业、田间地头、养殖大棚、蔬菜基地等，向广大涉农企业、农户、返乡创业青年等普及涉农和小微企业税收优惠政策，助力佛冈乡村振兴发展。

据统计，今年1－8月佛冈县税务局为服务乡村大众创业、万众创新减免税额1771万元。（程浩 邹敏姬 郭军）

(责编：赵竹青、陈键)