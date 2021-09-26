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“企业身份码”上线 打造电子营业执照多场景应用

2021年09月26日08:09 | 来源：中国网
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原标题：“企业身份码”上线 打造电子营业执照多场景应用

“这个二维码太方便了，在点餐的同时还能看到商家营业执照、食品经营许可证，再也不用担心遇见‘黑店’了。”近日，在浙江省衢州市柯城区新城吾悦广场的一家餐饮店内，市民潘先生通过扫描餐桌上张贴的电子营业执照二维码进入大众（消费）端查看餐厅电子证照、信用公示、社会评价等企业信息。“我们可以通过电子亮证亮照，代替纸质证照上墙，解决查看纸质证照时因字体小造成看不清等问题，也让更多消费者查的放心、吃的安心。”餐饮店的负责人如是说。

上线“企业身份码”，并联合“电子营业执照+电子印章”，引导企业在经营场所“亮码经营”，是衢州市推动电子营业执照跨领域、跨部门、跨层次多场景应用的一次探索。“将涉企证照、信用、许可、监管、档案等信息全面关联，探索‘多元共治’模式。”衢州市市场监管局工作人员介绍，为打造一流营商环境，激发市场发展活力，衢州市着眼于各类市场主体需求，将电子营业执照多场景应用作为小切口，通过构建“一码四端”涉企数据综合归集和“政企共治”联动应用体系，实现证照更集中、办事更便捷、服务更精准、监管更高效。

“我们坚持以企业需求为导向，将‘三比一讲’竞赛工作要求作为前进动力，积极推动电子营业执照创新完善及推广应用。截至目前，全市电子营业执照下载量已突破17.37万家次。”衢州市市场监管局负责人表示，下一步，衢州市将持续以电子营业执照带动更多领域电子亮证亮照，通过培育“数字化、智能化、场景化、体系化”电子证照运用环境，为高质量、高标准、高站位推进最优营商环境建设提供“衢州经验”。（梅昕知 周雨）

(责编：赵竹青、陈键)

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