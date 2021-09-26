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全国脱贫人口外出务工规模达3085万人

2021年09月26日08:09 | 来源：新华网
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原标题：全国脱贫人口外出务工规模达3085万人

新华社乌鲁木齐9月25日电（记者姜琳、丁磊）国家乡村振兴局开发指导司副司长刘晓山25日表示，今年以来，对跨省务工的脱贫劳动力全面落实交通费补助、援企稳岗、以工代训等政策，同时加大在岗培训，提高技能水平。截至8月末，全国脱贫人口外出务工规模达3085万人，成为稳定脱贫、巩固脱贫成果的重要支撑。

刘晓山是在当天召开的全国乡村振兴职业技能大赛新闻发布会上介绍这一情况的。他表示，下一步将着力给外出务工劳动力技能提升提供更多机会。

一是加大脱贫人口岗位培训。按照“应培尽培、能培尽培”原则，对准备外出务工的脱贫人口开展定向定岗培训、急需紧缺职业专项培训、职业转换培训和创业培训，满足多元化技能提升需求。

二是打造技能技艺品牌。国家乡村振兴局联合人力资源和社会保障部、文化和旅游部从去年起启动多个面向特定人群的主题技能大赛和展示评选活动，希望通过赛事、活动提高全社会对技能的重视程度，引导广大劳动者学习技能、掌握技能、用技增收。

三是推进稳岗就业。会同人社部门千方百计把脱贫劳动力稳在岗位、稳在企业、稳在当地。强化人岗精准匹配，通过开设就业专场、网上招聘会、面对面就业帮扶、有组织劳务输出等途径，送岗位到乡村、送服务下基层，满足脱贫劳动力就业服务需求。

(责编：赵竹青、陈键)

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