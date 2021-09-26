原标题：以“智能”代替“人工” 推进智慧税务体系建设

“压时限”“简资料”“少跑路”，最大限度以“智能”代替“人工”，让纳税人缴费人进厅即可“一站式”办理所有税费业务……今年以来，国家税务总局保定市徐水区税务局以纳税人、缴费人需求为导向，加速推进智慧税务体系建设向纵深发展，确保抓实抓新抓出成效。

流量监控，智能分诊，便民办税“更用心”。针对大厅人流过多、窗口压力过大问题，推出办税流量动态提示机制，依托大厅智能排队叫号系统，对近半年来的涉税业务总量、各时段业务流量进行查询统计及量化分析，寻找月、周、日三个时间单位内的数值变化规律，做好高峰预测，生成时间表，向企业财务人员推送，让纳税人了解办税时间规律，引导纳税人错峰办理涉税业务，并在办税服务厅以“统一取号、分别接待”的方式，指导纳税人缴费人通过智能叫号系统，根据所办业务类别取号，快速引导其到对应业务部门或人工办税区办理，推动有针对性受理、高效化办结。

同时，以“压时限”“简资料”“少跑路”为目标，在办税服务厅设立2个“简事快办”专席，配备2名业务骨干，纳税人办理实名认证、报表打印、刷卡缴税、换开社保凭证、人员信息变更等简单涉税业务，由导服人员直接引导至专区，无须取号、排队，力争在最短时间内完成涉税事项办理，推进极简办税。

盘活资源，布局扩围，利民举措“更贴心”。不断优化办税缴费方式，努力打造全天候、全覆盖、全流程、全联通的“智慧税务”服务品牌。他们整合办税缴费服务资源，将原有办税服务厅与税政、征管、社保非税等业务部门进行区域上融合、业务上集合，构建“智慧云线上指挥中心”、人工办税区、业务股室办税（咨询）区、自助办税区“一核三区”布局，推动“服务+行政+管理”一体化集成，打造功能涵盖所有税、费业务办理和咨询的全业务功能厅，让纳税人缴费人进厅即可“一站式”办理所有税费业务。加大自助办税区硬件设施投入，新购增值税发票自助领用终端5台、增值税发票自助代开终端5台，为纳税人提供“云”桌面终端服务，最大限度以“智能”代替“人工”。

同时，在4个基层管理分局设置自助办税服务室，并在每个自助办税服务室中分别配备三种自助设备（发票发售、发票代开、综合功能）各1台和2台外网电脑，打造自助办税微厅，同时赋予一定职能权限，避免纳税人在管理分局、办税服务厅、局机关“多头跑”，满足周边纳税人就近办税需求，为纳税人提供更加便捷流畅的办税体验。开通“办不成事”问题反映窗口，对一些特殊疑难问题，由分局、股室通力协作，一体化整合解决方案，全面为个性化业务提供订制化、专业化服务，打破企业业务办理的时间和空间局限。

远程服务，网格连心，涉税交流更“连心”。针对不同类型纳税人缴费人，徐水区税务局以业务股室、分局为条块，建立分税种微信交流群10个、分行业微信交流群15个，各微信群指定专人值守，“7×24小时”在线提供“云咨询”和“云答复”，根据有关涉税事项，提供申报培训、远程协助等点对点纳税辅导，打造“智慧咨询”新平台。各值守人分别创建各自税收知识库并坚持动态完善，注重定向搜集并储备热点问题以及疑难问题，确保为相应群内纳税人提供精准的咨询服务，减少对无关纳税人的打扰，推进纳税服务智能化、精准化。

同时，对应辖区内4乡10镇，在原来网格化管理基础上，以区局为中心，各税务分局为纽带，分局长为片长，管理员为网格员，重构“1+6”片区网格服务网，确保网中有格、格上有人。制作一批网格化服务联系卡送到纳税人缴费人手中，联系卡标注网格员姓名、联系方式等基本信息，以及区局7个业务股室便民服务电话，一卡集成，发挥网格员“民情收集员”“沟通联络员”“政策宣传员”“贴心服务员”作用，为纳税人提供快捷便利的办税体验。

“税务部门将继续落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，深度聚焦纳税人缴费人的需求，持续拓展智慧服务渠道，让智慧咨询服务更便捷、更暖心。”国家税务总局保定市徐水区税务局党委书记、局长朱广庆表示。（吕翘楚）

(责编：赵竹青、陈键)