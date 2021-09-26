许 凌

原标题：“老苗月饼”挤进北上广

中秋前后，宁夏大小商场超市的货架上几十种月饼品牌纷纷登场亮相。记者发现，不少消费者都直奔“老苗”品牌的月饼。“咱们青铜峡的‘老苗月饼’是老牌子，不仅我们喜欢，这几年在北上广也很畅销。”宁夏新华百货超市售货员陈杰告诉记者。

9月18日，在宁夏吴忠青铜峡老苗食品有限责任公司，车间里充溢着月饼制作原料的香甜气息。老苗公司董事长李勇告诉记者：“不管是产品开发还是开拓新的销售渠道，都归功于公司的年轻人创新意识强。”

老苗公司市场部主任胡著德用手指滑动手机屏给记者看：“这是上周网上的销售订单，北京3560件、广州4500件、上海2850件……还有西安、南京、郑州、哈尔滨的数据。预计仅北上广，今年中秋节期间的月饼销量就占公司全部外销的三分之二。”

正说着，胡著德的手机响起，原来是北京新天地连锁超市的经理刘冬来催月饼发货了。

通过电话，记者与刘冬谈了起来。“北京消费者真的认可宁夏月饼吗？”“认，很认！”刘冬说，“主要是哪些人群喜欢宁夏月饼？”“中老年人普遍喜欢枸杞口味的，年轻人大多是去宁夏玩过的。”

“老苗月饼”为什么能走俏北上广？

李勇介绍，青铜峡老苗食品有限责任公司诞生于1995年，最早的品牌叫“老爷子”。2006年，“老爷子”已经是西北五省区响当当的名牌产品了。“月饼销售最大的瓶颈是季节性。如何突破瓶颈？我们能否把月饼卖到全国？”李勇说，“企业要突破要发展就必须要创新。怎么个创新法？”

2015年，在全国农产品展销会上，一位广东购货商来到老苗公司展台前问：“你们这种果酱月饼里有枸杞吗？”听说有，他马上掰开一块尝了尝，之后连连点头称赞。“没想到，他一次性就与我们签下了50万元的订单。”李勇回忆说。

这件事对企业震动很大。“宁夏枸杞甲天下，为什么我们不可以搭这个顺风车呢？”于是，胡著德带着公司的创新团队开始走访大江南北，研究各地人群的口味偏好，开发适合不同地方人们口感的月饼。怎样的月饼才算好吃？奥妙在于要可口。怎样才是可口？西北人喜欢酥脆，华南人喜欢香甜，华北人偏重皮薄，东北人偏爱松软……

公司的老师傅苗卫忠小时候生长在浙江普陀山，中年后来到宁夏，因此对南北方消费者的口感偏好很有感受。近年来，他依靠自己的经验，加上巧思创新，先后开发出苏式、广式、潮式、杂粮等17大类180多个品种的月饼。因此企业干脆把“老爷子”品牌改为“老苗”品牌。

“食品行业，永远要奉行质量第一，口感第二。”胡著德说，多年来，在生产过程中，公司始终严格按照质量体系组织生产，从采购源头把关，加强过程控制，实行严格的原料、成品质量检验制度，切实做到不合格的原料不入库，不合格的半成品不流入下一道工序，不合格的产品不出厂，确保公司产品合格率达100%。

好口感，好质量，自从在广东热销之后，近年来，“老苗月饼”一方面在旅游旺季于宁夏黄金景点“抢滩登陆”，另一方面积极参加国内各类大小农展会，同时线上开展多种多样的促销活动，逐渐在全国打出了知名度。

2018年5月，深圳一位年轻的消费者李璐在线上向老苗公司提出，能否开发一些年轻人喜好的口味月饼？公司立刻响应，苗卫忠带领几位同事，仅用两个月时间，便开发出鲜花、水果、果酱、爆米花等多个适合年轻人口味的月饼新品。近几年，公司的“欧帝秒恋”等50多个新潮月饼系列线上线下销售均十分火爆。

“去年中秋节前在宁夏沙坡头第一次品尝到‘欧帝秒恋’月饼，怎么也想不到这款在广东已经卖得很火的月饼竟然出自西北的城市。”来宁夏旅行的东莞女孩刘丹告诉记者。

秉承秋季月饼、淡季甜点的经营传统，目前，老苗产品不仅成为西北市场的“当家小生”，还是北上广深的“俏牌货”，并且销往天津、山东、内蒙古等全国15个省区市，2020年销售额达到8000万元。今年中秋节期间，“老苗月饼”销售额同比去年增长8.2%。

(责编：赵超、陈键)