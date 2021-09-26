原标题：“三走近”让反假货币意识深入人心

“阿姨，您看钞票在这里有水印。”“您看，真钞中间有一条银钱，银线上有币值。”……近日，山东省枣庄农商银行深入组织开展“反假货币”宣传走近农区村居、走近城区社区、走近企事业单位系列活动，用心、用情、用力做到“为群众办实事、办好事”。

抓载体，实施进村入户。该行依托在农区村居建立的141个普惠金融服务站为阵地，组织宣传服务小组深入村户，现场向村民讲解现行流通人民币防伪特征及相关金融知识，提高识别货币真伪能力，积极推进爱护人民币、了解人民币宣传工作。同时立足厅堂、柜面，积极优化券别调剂、残损币兑换、假币收缴等现金业务，切实做好现金服务，提高客户现金使用便利性和满意度。

设专场，开展专项讲座。联合辖区街道、社区，搭建宣传场景，组织举办“反假货币”专题宣传讲座，通过现场进行真假币对比体验方式宣传，教群众如何用眼看、耳听、手摸感官和仪器鉴别等技巧识别假币，并对群众关心的货币政策和防伪知识进行解答，切实提高群众思想认识和反假币能力，远离假币流通，维护人民币的信誉和金融市场的稳定。

拓渠道，突出普及活动。延伸“反假货币”知识宣传阵地，积极对接学校及相关企事业单位，区分不同客户群体，围绕人民币防伪、假币处置等相关内容普及人民币知识，有针对性地开展特色反假知识宣讲，使之了解假币对金融安全的危害，加深对反假币人人有责的认知和理解，增强反假防假风险防范意识，提升全民反假防假知识普及率，进一步扩大宣传影响力，形成“反假、识假、拒假、打假”的良好氛围，切实维护人民币权威。（吴成纲 倪晓东 于秀丽）

(责编：赵竹青、陈键)