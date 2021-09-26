原标题：全国乡村振兴职业技能大赛将于9月26日至28日举行

新华社乌鲁木齐9月25日电（记者姜琳、丁磊）由人力资源和社会保障部、国家乡村振兴局、新疆维吾尔自治区人民政府共同主办的全国乡村振兴职业技能大赛，将于9月26日至28日在乌鲁木齐举行。大赛共有来自全国29个省（区、市）及新疆生产建设兵团的30个参赛代表团640名选手参赛,年龄最大选手58岁，最小选手刚满16岁。

“专门面向农业家庭户籍人员举办全国乡村振兴职业技能大赛，目的是要进一步发挥职业技能竞赛在技能人才工作中的引领示范作用，推动技能人才队伍建设，为全面乡村振兴提供坚强的人才支撑。”人社部职业能力建设司司长刘康在25日举办的新闻发布会上说，职业技能大赛为广大技能人才提供展示技能、互相切磋的平台，将对营造良好社会氛围、鼓励更多年轻人投身乡村振兴具有积极作用。

据刘康介绍，此次大赛以“展技能风采 促乡村振兴”为主题，共设砌筑工、汽车维修工、农机修理工、电工、美发师、养老护理员、育婴员、西式面点师、餐厅服务员、电子商务师、中式烹调师11个比赛项目，设置职工组和学生组两个组别，每省份各两名选手参赛。

据统计，全国共有23个省（区、市）开展省级选拔赛，6000余名选手参加省级选拔。大赛各比赛项目各组别分别设置金牌1名、银牌2名、铜牌3名。获得金、银、铜牌的选手，在现有职业资格或职业技能等级基础上晋升一级。获得各项目职工组前3名的选手，经人社部核准后，授予“全国技术能手”称号。

“职业技能竞赛是技能人才培养选拔的重要载体。我国已基本构建起以世界技能大赛为引领、以全国职业技能大赛为龙头、以行业职业技能竞赛和地方各级职业技能竞赛以及专项赛为主体、以企业和院校职业技能竞赛为基础的、具有中国特色的职业技能竞赛体系。”刘康表示。

据了解，本次大赛也是首次在新疆举办的大型综合性国家职业技能赛事，将助力边疆地区技能人才培养和经济社会高质量发展。

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