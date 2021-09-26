原标题：驭势科技发布： L4自动驾驶解决方案UiBox面向城市服务

驭势科技于世界智能网联汽车大会WICV上正式发布面向城市服务的L4自动驾驶解决方案UiBox及首款落地产品UiBox无人配送车，进一步推进“AI驾驶员”在全场景的商业应用。

据驭势科技联合创始人彭进展介绍，“UiBox定位于以X+1模式提供多种基于驭势科技AI驾驶能力的智慧城市服务。除了本次发布会现场亮相的已落地产品UiBox基础款和UiBox无人递送车，驭势科技计划和更多合作伙伴以共创的方式，联合推出面向无人零售、无人清运、无人巡检等场景的丰富城市服务产品组合。”

UiBox基础款搭载3个混合固态雷达、2个激光雷达和7个摄像头，拥有完整的车+云自动驾驶能力，能够轻松应对包括城中村、城乡结合部、闹市区等开放道路复杂场景。同时，UiBox基于驭势科技通用自动驾驶技术栈U-Drive 打造，与已有的多种车型共享供应链，具备成本优势和质量优势，并为合作伙伴提供基础车型、AI驾驶员服务和联合开发3种商业合作模式，产品亦可以灵活接入多种业务后台。目前，UiBox系列产品已在沙特展开海外社区递送服务。

基于UiBox无人配送车的落地，驭势科技携手圆通速递、票量出行正式签订战略合作协议。三方计划围绕快递末端配送的智能化、无人化应用展开合作，以末端配送为切入点，深入挖掘物流业务应用新场景并解决快递领域面临的的行业痛点，共同推动无人驾驶技术的试点及行业应用。圆通速递有限公司副总裁、物流信息互通共享国家工程实验室主任相峰受邀出席发布会，并就无人配送的产业趋势与来宾进行了精彩分享，他指出：“绿色化和智能化是快递发展的大趋势，圆通速递和物流信息互通国家工程实验室期待通过此次和驭势科技、票量出行等伙伴的深度合作，在物流人工智能应用和末端无人配送方面取得新突破，在政策支持下，我们协同创新，一定会提升客户的体验，科技让生活更美好。”

与此同时，驭势科技联合沪能科技、新场智库在海南成立合资主体沪能驭势（海南）智慧服务有限公司，定位智慧出行场景服务运营者。沪能驭势核心团队亮相发布会现场，宣布将充分利用海南当地的政策优势和发展规划，重点推进“多场景、高安全”智能驾驶一揽子领先商业化运营基地建设及打造中国领先的海南无人驾驶本地化应用高地和协同创新中心。

由驭势科技牵头成立的 “无人驾驶智慧城市服务开放创新实验室”也成为了活动的亮点之一。通过携手北京高端制造业基地、圆通速递、中国联通、中通快递、Teksbotics、中商惠民、票量出行、Alshrouq Express等国内外合作伙伴，驭势科技将基于UiBox提供开放、创新的无人驾驶智慧城市服务。

驭势科技董事长吴甘沙在发布会上提出：“自动驾驶是超长赛道，驭势科技会专注做好全场景‘AI驾驶员’，服务交通出行和物流运输。我们始终致力于携手解决方案、运营合作伙伴，将‘AI驾驶服务’落地千行百业。”

基于自主研发的通用自动驾驶技术栈U-Drive ，驭势科技不断完善全场景版图，目前落地场景包括汽车制造、危险化工、食品加工、农业养殖、重工制造、民航机场、产业园区等。自2019年成功实现“去安全员”的关键进展，驭势科技“真无人”商业运营里程于近期成功突破90万公里。伴随着新产品UiBox的诞生，这位“AI驾驶员”将逐步成长为熟练操作“A牌+B牌+C牌+城市服务”的“AI老司机”，这意味着驭势科技已迈出了成为全球最大的AI驾驶服务提供商的重要步伐。

(责编：曹淼、李源)