原标题：贵州茅台召开临时股东大会，丁雄军用“五线”勾勒茅台高质量发展道路

9月24日下午2时30分，贵州茅台酒股份有限公司召开2021年第一次临时股东大会，选举了丁雄军为公司第三届董事会董事，随后召开的董事会会议选举丁雄军为公司第三届董事会董事长。

丁雄军与股东交流

首次以新身份与贵州茅台的股东见面，丁雄军用“感恩”“敬畏”“奋斗”三个词，与大家分享了自己对茅台的认识和思考，并用蓝、绿、白、紫、红五条线，向外界亮出茅台在新时期高质量发展的“五线发展道路”。

会议审议并表决通过了《关于选举董事的议案》《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》等7项议案。

值得一提的是，贵州茅台此次修订公司《章程》，主要修订了党建相关规定，把党对国有企业的全面领导落到实处。

感恩“四老” 敬畏传承

70年来，茅台依靠卓越品质和接续奋斗，从39名员工、75吨产能的小作坊，发展成为今天四万多员工、5.6万吨产能、营收上千亿的白酒头部企业。

股东大会现场

“历史是一面镜子，学古知今、学史明志，我最想和大家分享的是感恩、敬畏和奋斗这三个词。”在与股东分享感悟时，丁雄军首先谈到的是感恩。他说，在茅台工作，要感恩“四老”——感恩老天爷造就了茅台得天独厚的地理环境；感恩老祖宗传下来的传统酿造工艺；感恩老领导为茅台发展倾注的心血；感恩老百姓对茅台的支持和热爱。

其次是敬畏，特别是对“茅台基因”的敬畏。什么是“茅台基因”？丁雄军认为，除了具备酱香白酒的共性基因特征外，“茅台基因”最大的特征就是茅台酒酿造微生物的菌群结构，这个基因变了，茅台将不再是茅台。

“因为敬畏，所以要做好传承，真正弄清茅台的基因密码。”丁雄军表示，传承好“茅台基因”，关键在于回答好三个“为什么”——为什么离开茅台镇酿不出茅台酒？为什么茅台酒好喝？为什么茅台酒越陈越香？科学解读好茅台的生态、品质和时间密码，回答好三个“为什么”，是传承和延续茅台基因的核心要义，也是茅台坚守传统和创新发展的关键所在。

“我们感恩‘四老’、敬畏传承，目的就是要以史为鉴、开创未来。”在丁雄军看来，茅台过去的成功源于四个坚持四个“数”，即坚持恒久如一的高品质是“基数”，坚持向客户传递高价值是“指数”，坚持稳健经营、理性扩张是“乘数”，坚持党的领导、加强党的建设是“常数”。

在谈到奋斗时，丁雄军表示，进入“十四五”，茅台面临新秩序重塑期、新格局形成期、新改革攻坚期“三期”叠加的新形势，必须把质量视为生命之魂，把现代化管理和监管机制体制作为生命健康卫士，持续构建酒香、风正、人和的良好生态和发展环境，让品质成为信仰，让历史鉴证未来。

“五线”勾勒茅台未来

交流环节，丁雄军向外界亮出了茅台高质量发展的具体战略谋划——五线发展道路。

一是蓝线发展。蓝线，就是目标愿景和蓝图规划。核心是聚焦“双巩固、双打造”，即“巩固中国白酒头部领军企业地位和世界蒸馏酒第一品牌地位，打造成为中国500强第一方阵企业和省内首家世界500强企业”战略目标，将股份公司打造成为世界一流的上市企业，按照“聚主业、调结构、强配套、构生态”发展思路，推动茅台高质量发展、大踏步前进。

二是绿线发展。绿线，就是坚定不移走生态优先、绿色发展道路，以打造生态文明示范实践基地、白酒行业生态环保标杆企业“一基地一标杆”为抓手，保护好茅台赖以生存和发展的生态环境。

三是白线发展。白线，就是保持归零心态，抓好创新和改革，在新的白纸上做出新文章。具体而言，就是在创新方面坚持科技增能、数字赋能；在改革方面推进现代化管理改革、资产管理改革、营销体制和价格体系改革。

四是紫线发展。紫线，是一个规划建设术语，指的是历史文化街区、历史建筑保护范围界线，这里指代茅台文化。在高质量发展过程中，茅台将充分挖掘文化内涵，扎实做好文化赋能，充分体现茅台文化影响力、凝聚力和感召力的“软核”作用，最大程度地发挥文化聚能的“硬核”作用。

五是红线发展。红线，指环保和安全两条底线，对茅台而言，两者都是不可触及的底线和红线。

加强党建与公司治理有机融合

2019年12月30日，中共中央印发《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，对国有企业党组织工作作出全面规范。

此次股东大会审议并表决通过的《关于修订公司<章程>的议案》，其修订内容之一即是党建相关规定。据悉，贵州茅台作为一家国有控股上市公司，早在2018年，就将党建正式写入《公司章程》，充分彰显党组织对国有企业的领导核心和政治核心作用。参照相关指引，贵州茅台对《章程》中党组织职责权限、机构设置等具体规定和党建工作要求进行了修订，进一步明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，切实把党的领导融入公司治理各环节，使党组织发挥作用组织化、制度化、具体化。

除了修订党建相关规定外，茅台还根据法律法规和监管规则新修订内容，结合公司实际对公司《章程》部分条款进行修订，以实现治理机构权责清晰、审议事项明确、决策程序精简高效的目标。同时，结合公司实际和公司《章程》修订情况，还对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等进行了修订。

在我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段、国有企业改革进入“深水区”“攻坚战”的重大时代背景下，审视茅台此番公司章程和议事规则修订，彰显了茅台不断推动国企改革走深走实和加快建立现代企业制度的决心，奋力跑出国企改革“加速度”，沿着高质量发展方向笃定前行。

(责编：董童、李源)