孙维国

原标题：今年前8个月网购超8万亿元 电商打败了实体店？

国家统计局日前发布数据显示，今年1月至8月，全国网上零售额81227亿元，同比增长19.7%。其中，实物商品网上零售额66340亿元，同比增长15.9%，占社会消费品零售总额的比重为23.6%。

网购已经成为现代人、尤其是年轻人的购物方式。有人说，电商把实体店打败了，导致很多人失业了。这么看问题其实不全面，只看到了问题的表面，并未触及问题的实质。即便没有电商的出现，还会有其他商业模式的出现，信息技术发展必然会催生新的商业模式，5G普及后，更多新的商业新模式还将会陆续出现。

一种新的商业模式出现，旧的商业模式必然受到冲击，这是社会经济发展的规律，也是人类自身发展的规律。社会不可能停留在“只有实体店”一种商业模式，就像人类社会不可能只停留在某一种固化的形态一样。

随着电商的不断发展，实体店可能受到越来越大的冲击，这在一定程度上也会倒逼实体店在商业模式上做出变革，催生新的实体店商业模式出现。

电商会继续，实体店也不会全部倒。电商也好实体店也好，哪一种商业模式能够发展好，不是取决于现在，而是看未来谁能创新出一种受消费者欢迎的新商业模式。

谁能创造更受消费者欢迎的商业模式，才是竞争的核心，离开这一点谈电商和实体店的未来，都没有实际意义。

(责编：赵超、陈键)