原标题：近三亿块电动自行车电池在我们身边 如何安全不爆炸？

近三亿块电动自行车电池在我们身边，如何安全不爆炸？

白岩松：电动自行车电池在充电时发生爆炸起火导致人员伤亡的事件，在本周又发生了一起。本周一，中秋节的前一天，北京通州区的一栋居民楼发生火灾，住在五楼的一家五口人全部遇难，事故的原因是，三楼的租户把电动自行车电池带回家中充电，电池爆炸起火，当时的时间是凌晨3点20分，大火和浓烟从三楼蔓延到四楼，窜到五楼，致使正在睡觉的一家人死亡。这样的事情已经不是第一次发生了，而且这个不幸的事件，距离8月1日我国颁布专门法规，禁止电动自行车上楼还不到一个半月。车不能上楼了，就把电池拎上楼，悲剧依然上演，我们该怎么办？《新闻周刊》本周视点关注：就在身边的电池炸弹。

三楼充电，殃及楼上五人丧命，

电动自行车电池为何冒险拿上楼？

这栋五层高的建筑，就是本周一凌晨3点20分，北京通州区发生火灾的居民楼。外表面能够清晰地看到火焰从三楼燃烧到五楼的痕迹。楼的四层、五层是复式结构，住着遇难的一家五口，他们当时正在五层卧室休息。火灾过后，屋内已经成为废墟，两层之间唯一能逃生的木楼梯，也被完全烧毁。

肇事者：当时在睡梦中，就听到那个阳台上，砰的一声响，然后就蹦出好多火花，客厅有几处着火点，大部分都在阳台，可能一开始觉得事不是很大，但是结果酿成这么大的事情。

目前，该租户已被警方采取刑事强制措施。或许他也知道，在家里给自行车电池充电并不安全，所以他放在了阳台上。但没想到，这类电池一旦燃烧就是爆炸式的，火焰高达1200摄氏度，能迅速把家里物品点燃，他根本就控制不了。

中国化学与物理电源行业协会秘书长 刘彦龙：电动自行车一旦发生这些着火事故，首先一方面，引起大量的有毒有害气体，造成人员窒息。另外一个，往往是在半夜的时候发生这种过充电，这时人处于熟睡的状态，也会造成人员无法逃生，造成伤亡的严重事故。

中秋假期，许多人都为这五条被殃及的生命惋惜，他们之中两人49岁，两人70岁，还有一个孩子仅仅10岁。今年8月1日，《高层民用建筑消防安全管理规定》开始实施，明文禁止电动自行车在住宅楼中停放或充电，违者将处以高额罚款。为此，不少小区加装了警报系统，一旦电动自行车进入，电梯会自动报警并停止运行。有的小区还表示将探索升级，把带进来回家充电的电池也识别出来。冒着重重风险，也要把电池带回家，居民说，在一些小区，根本就没有电动自行车充电桩。

北京市居民：买车的时候，就想买个大牌子，电池安全有保障，但充的时候也害怕，怕着火。

但在一些已经设置了电动自行车充电桩的小区，记者发现，由于采用的是商业用电价格，比较贵，居民的使用率也不高。

北京市居民：一块钱一小时，家用电才多少钱，在家里充能用多少钱？在这儿一充就得充七八个小时。

在海淀区知春路17号院，居委会最近为小区里的一百多辆电动自行车，新装了80个充电插头。电价每度仅收费0.51元，比小区居民用电还要便宜1分钱。最重要的是，按实际的用电量收费。

北京市海淀区知春路17号院居委会工作人员 董乃宁：原来的话，我一个小时一块钱。因为电池容量不一样，充满有的是四个小时、六个小时，甚至八个到十个小时，这样的话它充满一块电池要四到十块钱，但是其实它充满的话可能用不了一度电。刚刚咱们在外面看到的，四个小时充了0.14度电，也就用了七分钱。在楼下充电和拿到家里充电，费用基本上是一样的，这样的话他就不会去再麻烦把电动车推到家里去充。

达成这样的结果，一方面是海淀区向企业支付了相关的政府补贴，另一方面，也是居委会与物业、充电企业，近一年反复协调的功劳。物业最终给企业免去了场租，电费也按照民用电收取。

北京市海淀区知春路17号院居委会工作人员 董乃宁：现在这个充电桩分两组，下面这组是我们2019年装的，它的收费标准是一块钱一小时，现在加装了这个便宜的，下面这个就没有人再使用了。

小董告诉我们，这些充电桩都是由智能监护系统控制，一旦检测到充满，就会立刻断电。每个车棚对面都有高清摄像头，消除大家电池被窃的担心。与充电有关的每件事都做到细微之处，这样的小区目前还是少数，越来越多的社区都把增加电动自行车充电桩，列为接下来小区改造重要项目。

北京市海淀区知春路17号院居委会工作人员 董乃宁：我们在居民楼的每一层都张贴了电动车安全隐患知识的宣传海报，其实如果电动车电池发生爆燃现象，比100秒要短得多。灭火需要好几台灭火器，同时快速喷射，一般的居民很难再把它熄灭，要提高对电动车电池的认识。把电池拿回家里去，不光是对你个人的生命财产安全是一种隐患，同时对你的家人，你的邻居也是一种不负责的行为。

白岩松：电动自行车不能上楼，这个规定的背后，隐含着一个不得不接受的事实，那就是电池的质量还不能完全让人放心。电动自行车引发的火灾数量近几年呈现出明显增长的趋势，已占到社会全部火灾总量的10%。据应急管理部消防救援局发布的数据显示，全国每年约发生2000起与电动自行车有关的火灾，其中80%为充电时引发。想想就郁闷，现在的生活离不开大大小小的充电电池，除了靠法规的保护，难道在质量方面就不能让我们彻底放心吗？

放置的电池也会爆炸？

需上升为国家强制性标准

李先生：我们家离幼儿园有一公里多。学校在胡同里面，骑电动车是最方便的，所以我们就只有选择这个交通工具。

本周五，记者在北京一所幼儿园外遇到要接外孙回家的李先生，电动自行车是他和现场许多家长的选择。而尽管李先生和家人挑选的是知名电动自行车品牌，但由于最近的电池起火事件后，全家人很是困惑其安全问题。因为小区停车棚充电位有限，此前，李先生也会将电池带回家里充。

李先生：其实最近几天都很困惑这个事情，电动车必须要充电，所以还要纠结这个事情。安全性，这个是最重要的，在安全上，可能还要专业人要再进行一些研究。

接送孩子、通勤、送货，包括李先生在内，许多人对驾乘电动自行车出行有需求。实际上，我国目前电动自行车保有量达三亿辆左右，也就是说，至少三亿块左右的电池进入寻常百姓家。而在北京通州居民楼内电池充电起火事件后，本周三，上海一家商务楼里的电池，居然在未充电的情况下也起火了。

该事件第二天，本周四，北京一辆正在行驶中的电动自行车突然起火。一周三起事件，特别是后两起分别在电池静置、被使用的过程中发生，这让很多人想不通原因。上海质检院新能源检验室对电池做了过充电保护实验，帮助人们更好地了解它。

上海质检新能源检验室高级工程师 于小芳：我们对它做了一个过充电保护的实验项目，在这个实验开始40分钟左右这样一个时间内，电池就发生了冒烟，然后瞬间就发生了起火爆炸这样一个现象，那么我们分析这个原因就是保护电路失效了。

中国化学与物理电源行业协会秘书长 刘彦龙：首先这种电池肯定是锂离子电池，另外一方面就是说也可能是劣质电池，也可能是合格的电池，但是如果说是保护线路，就BMS(电池管理系统)失效的话，可能长时间过充的话，也会造成这个电池的事故，比如说着火，甚至爆炸。

合格电池在保护线路等保护功能失效后，也会出现过充起火的现象。实际上，电池既可能成为火源，也可以是起火后重要的助燃剂，其本身的安全和保护措施不容忽视。此外，专家介绍，由于轻便、能量高等原因，锂电池目前更受市场青睐。但因为这种电池本身的稳定性、生产过程不规范、操作不当等，导致近年来，电动自行车使用的电池中，发生事故的也大部分是它。

中国化学与物理电源行业协会秘书长 刘彦龙：现在锂电池的企业也有很多，既有规范的企业，可能还有一些不规范的，甚至是三无的企业也在进入这个市场。要从监管的角度，可能要定期的就是说对电动自行车进行抽查，及时公布这种电动自行车存在一些安全事故的一些问题和主要的企业的名单。另外一方面，建议就是说以后要对电动自行车的电池是不是可以实施这种叫编码制度，就是说一辆车它的电池必须和它的车辆的这个编码是统一的。

目前，在我国，关于电动自行车的安全规范有两个重要标准。一是强制新国标，《电动自行车安全技术规范》，简单理解它是针对整车制定的，对车体相关方面的电气安全、防火性能、阻燃性能等作出规定。第二个则是针对锂电池的《电动自行车用锂离子蓄电池标准》，但该标准目前仅是一个推荐性的国标。

上海市消防救援总队火调技术处技术员 周明川：对于电动自行车的蓄电池是一个国家推荐性的标准，这就涉及如果这辆电动自行车买回来之后换一块电池，那么换的这块电池，它因为不是跟着电动自行车整体走的，可以不满足那个强制性的国家标准，我只满足这个蓄电池的这个推荐性的标准，或者说我不满足推荐性的标准，因为推荐性的标准是推荐企业执行的，可以执行，也可以不执行，那么这里面就存在很大的空间了。我们觉得尽快把这个电动自行车的蓄电池国家的标准，从推荐性标准，上升为国家的强制性标准。

专家看来，提升电池本质安全，提升对电池的保护措施，需要从生产源头等环节把控。而相关部门需要强有力的电池强制标准，才能按章办事。此外消费者也要严格遵守使用办法，不违规改装、尽量不长时间充电、定期检测电池等。保障电动自行车使用安全，需要各方参与者有所依凭，共同努力。

白岩松：充电电池不充电，放着是不是就安全？可能很多人都是这么想，但事实打碎了大家的幻想，就在这一次北京电动自行车电池发生爆炸的两天后，本周三，在上海某单位的室内，一块放置着的电瓶，也就是电池，在没有充电的情况下便发生了爆燃，燃烧持续了近四分钟，还好没有酿成大的灾祸。但是现在这充电电池可是无处不在，比如说除了我们家用的电动自行车，外卖骑手一天甚至需要四五块电池的电量来支持送餐，那这暂时置换下来的电池又该放哪儿？高频率的充电又是如何进行？最关键的是我们安全吗？

统一存放，随换随取，

换电柜能否走入更多人群？

外卖骑手 丁鸿志：我叫丁鸿志，是一名外卖骑手，每天的平均送单量应该在30到50单左右，工作时间是8到10个小时，每天得跑大概一百公里。最开始干外卖，我通过一些工友了解，一开始都是自己买电池，自己在家充电，买那种铅酸的，比较沉重，续航能力还不是太强。如果车要没电的话，我们得返回固定点去更换电池，会耽误很多时间在路上。

在过去，像丁鸿志这样的外卖骑手，时常受制于电动自行车电池的续航，会省下部分电量，支撑自己返回家中，或是和同事集中在一起，来给电池充电。然而，这不仅花费了骑手们往返和等待充电的时间成本，在家庭这样人员密集的环境中充电，还存在着不小的安全隐患。

丁鸿志这辆电动自行车的动力，是由一块可以正常拆取的锂蓄电池提供。长时间在沈阳街头奔走的他发现，部分街边巷角出现了一些，可以供电动自行车替换电池的柜子。从那之后，每当电量快耗尽时，他便开始寻找这些柜子的身影。

外卖骑手 丁鸿志：我们会在App上查找最近的换电柜，到这来之后把缺电的电池放到柜里，在20到30秒之间，就能弹出来一块满电的电池，整个换电过程不足一分钟，一天得换五次左右。至少它解决了我在固定点更换电池的时间，甚至来讲我们以前用的电池都是比较沉重的，换电减轻了一些重量给我们带来更多便捷。我要是用这个换电服务需要支付199元一个月，全城随便换，换电费用都是由我们自己承担。

用一分钟左右的时间，就可以让车辆满血复活。电池在换电柜中充电，也不会对使用者产生安全威胁。这样的模式出现后，在外卖骑手圈里很受欢迎。事实上，目前换电柜运营商，多面向于这类企业端用户提供服务。原因在于，他们的电动自行车型号以及电池，基本上是确定的。本周，这样的换电柜，出现在杭州滨江的滨安小区。除了外卖骑手外，也吸引了社区居民的关注。

社区居民：有时候我在楼下充电处充的也很多，不方便。就有说时候排不上队，就把电池拿出来，提到房间里面插上电充的。因为现在这些电池爆炸起火原因也很多，也是一项安全隐患，那现在用这种换电柜的话，比之前省了很多事，然后又相对而言比较安全。

杭州市滨江区西兴社区居民委员会党委书记 孙立燚：我们小区目前是有700多辆车，但实际我们五处集中式充电桩，只有150个至160个充电口要完全满足确实存在很大的难度。正好看到有这样一个新的产品，对于使用率高的群体来说，也是一个比较好的方式。作为我们充电桩桩位不足的补充，来满足他们的需求，也可以规避一些安全风险。

事实上，滨安小区安装换电柜，除了可以用来填补充电桩不足的缺口，也是为了让居民能够在室外集中的地方完成充电，让电池有一个相对安全的去处，减少将它带进居民楼充电，而埋下安全隐患。

中国铁塔浙江省分公司换电业务负责人 诸葛承琦：我们在空间的选择上，会去找一个相对开阔的地方，人流密度不是很高，这样对于安全是有比较大帮助的。同时我们的换电柜是通过7×24小时的实时监控，每块电池和每个换电柜都配置了物联网卡，可以实时收集换电柜和电池的运行数据。每个换电柜都配置了独立的防火装置，具有电控和温控的双重保证。另外，电池的循环寿命也是我们考虑的重要参数，比如到达2000次之后，我们就一定会把电池进行更换。

小区负责人表示，目前换电柜还属于试水阶段。由于电动自行车品牌和型号的不同，不少居民都是利用换电柜来充电，真正换电瓶的现象还没有出现。专家表示，换电柜在让“车电分离”的同时，让充着电的电池有了相对安全的去处。除此之外，未来在解决电动自行车安全隐患上，还需更多社会共治方案。

白岩松：电动自行车的充电电池谈论起它来可不是在谈论一件小事儿，目前，我国电动自行车的社会保有量接近三亿辆，十年就增长了三倍。现在是不让上楼了，可是拿上楼的电池充着电也会导致灾难事故，这又该怎么办？而同时，如何对相关的厂家追责，以便让它确保电池质量，恐怕还是一个治本的事儿，但愿我们能标本兼治。

(责编：赵超、陈键)