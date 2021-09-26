原标题：安保信息化实战应用平台为全运会保驾护航

近期，为配合做好第十四届全运会期间安全保障工作，西安“三中心”智能化工程在建设过程中，应用了大量高科技装备，其中最吸引眼球的是——安保信息化实战应用平台。据参建方中建电子介绍，平台包含态势感知、要人警卫、安保可视化应用等六大应用模块，为全运会安保工作提供智慧化、信息化的保障，确保全运会期间公安部门对安保全要素掌控，从而实现一体化指挥调度应用，保障开幕式及各项赛事活动的顺利进行。

安保信息化实战应用平台是实现全运会“安保情指勤”一体化指挥调度的核心，也是整个全运会期间安保指挥中心的大脑，是全运会安全稳定进行的首要前提。建设过程中，基于数字平台技术，不断创新，通过BIM、VR、AR及融合通信等技术，将安保信息化平台与警务大数据、立体化防控体系、雪亮工程数据库、交通城市大脑等数据系统对接，获取包括场馆、赛事、治安、外围圈层防控、人员流动、天气以及道路实况等信息，做到上下衔接、内外协同、联勤联动，着力构建整体防控、立体防卫、圈层过滤的安保防线，大力提升全运会整体安防管控等级。

通过指挥中心实景可视化平台实时监测赛场及周边人流车辆信息，同时可第一时间发现比赛场地及周边异常；可实现快速决策保证突发事件及时处理。当比赛现场或场馆周边出现突发状况，指挥中心可提供会议决策是及时与上级指挥中心进行会商决策，制定出最佳处置方案；可实现扁平化指挥快速恢复现场秩序。通过现场指挥大屏与语音调度系统，实时下达决策指令至一线民警或现场安保工作人员，确保“十四运”的顺利召开。

(责编：赵竹青、陈键)