9月24日，习近平主席向2021中关村论坛视频致贺，在广大干部群众中引发热烈反响。大家纷纷表示，要加强科技开放合作，积极参与全球创新网络，营造一流创新生态，通过科技创新共同应对时代挑战，更好增进人类福祉。

通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法

习近平主席指出：“当前，世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济复苏面临严峻挑战，世界各国更加需要加强科技开放合作，通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，共同应对时代挑战，共同促进人类和平与发展的崇高事业。”

“习主席强调，通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法。作为人工智能领域的一线科研人员，我备受鼓舞。”北京智源人工智能研究院院长黄铁军说，“人工智能技术能够改变现有的科研范式，通过改变科研范式加速科技创新，为科技问题的解决提供了新途径。”

中国科学院微生物研究所研究员王奇慧表示：“战胜新冠肺炎疫情，需要加强全球科技的开放合作。目前，我们在下一代疫苗研发新技术领域不断探索和创新，努力为人类和平与发展的崇高事业添砖加瓦。”

中国科学院院士郭华东表示，当前，可持续发展成为国际共识，科技创新是实现可持续发展目标的基石。“针对当前制约全球发展的问题，我们要加强与国际组织、科研机构的协同合作，在全球落实可持续发展进程中不断贡献中国方案，为增进人类福祉提供有力支撑。”

“在全球自然灾害面前，世界各国是休戚与共的命运共同体。近年来，全球重大灾害事件频发，应对挑战，我们需要更加包容、紧密的国际科技合作。”灾害风险综合研究计划国际项目办公室执行主任韩群力说。

发展科学技术必须具有全球视野

习近平主席强调：“当今世界，发展科学技术必须具有全球视野，把握时代脉搏，紧扣人类生产生活提出的新要求。中国高度重视科技创新，致力于推动全球科技创新协作，将以更加开放的态度加强国际科技交流，积极参与全球创新网络，共同推进基础研究，推动科技成果转化，培育经济发展新动能，加强知识产权保护，营造一流创新生态，塑造科技向善理念，完善全球科技治理，更好增进人类福祉。”

“我要立足本职工作，和同事们一起埋头苦干，夯实基础研究，推动成果转化，让更多的成果走出实验室，为经济发展增活力、添动力。”中科院物理所副主任工程师董靖说。

“习主席在视频致贺中强调加强知识产权保护。”上海市知识产权局党组书记、局长芮文彪表示，“今后，我们一方面要以更加健全的知识产权保护体系，支撑科技创新成果的全球化交易流转。另一方面要加强与世界知识产权组织的合作，全面优化知识产权保护生态环境，为企业高质量‘走出去’保驾护航。”

“创新是引领发展的第一动力。通过科技创新培育经济发展新动能，是我们的责任。”联想集团董事长兼首席执行官杨元庆表示，目前联想在全球拥有17个研发中心，努力建立更加完备的创新体系，推动产学研融合发展。

“聆听了习主席的视频致贺，我们坚持创新发展的信心更强了。”江西省南昌经济技术开发区创新发展局局长饶海鹏说，“我们将努力通过科技创新激发企业活力，推动工业企业建立研发机构，助力企业竞争力持续增强，转型升级速度进一步加快。”

支持中关村开展新一轮先行先试改革，加快建设世界领先的科技园区

习近平主席强调：“中关村是中国第一个国家自主创新示范区，中关村论坛是面向全球科技创新交流合作的国家级平台。中国支持中关村开展新一轮先行先试改革，加快建设世界领先的科技园区，为促进全球科技创新交流合作作出新的贡献。”

北京市科委、中关村管委会主任许强表示：“我们要加大技术创新力度，主动融入全球创新网络，推动有效市场和有为政府更好结合，加大产学研用融合，努力营造公平公正、便捷开放的世界一流创新生态，把中关村加快建设成为世界领先的科技园区。”

北京市科委、中关村管委会创新创业处处长施辉阳说：“我们要着力优化营商环境，促进新技术、新产业、新业态、新模式在中关村聚集发展，为建设科技强国，实现高水平科技自立自强作出更大贡献。”

“中关村具有深厚的自主创新底蕴，国家支持中关村开展新一轮先行先试改革，将推动科技创新水平进一步加速提升。”联想创投集团总裁贺志强表示，将充分发挥大企业创投优势，支持和加速中关村高科技企业的发展。

“中关村是一个充满自信、大步迈向国际创新高地的科技园区，这里见证了民营科技企业家群体坚定地走创新之路、强国之路的信心和决心。我们一定牢记习主席嘱托，砥砺前行，不懈奋斗，为促进全球科技创新交流合作作出新的贡献。”北京时代集团总裁、中关村企业家顾问委员会常务副主任委员兼秘书长王小兰说。

（本报记者吴月辉、贺勇、王昊男、喻思南、余建斌、冯华、谷业凯）

《 人民日报 》（ 2021年09月26日 04 版）

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